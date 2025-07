Vedení filmové akademie doporučilo vyslat na Oscary Sbormistra. Je v tom ale problém

Prezidium České filmové a televizní akademie (ČFTA) doporučilo svým členům při rozhodování, který snímek vyslat do boje o cenu Oscar, hlasovat pro film Sbormistr. Člen ČFTA, producent a režisér Radovan Síbrt ale akademiky v dopise a prostřednictvím sociálních sítí vyzval k přehodnocení doporučení.

Podle něj se jeho sestra Karolína, která před časem veřejně promluvila o zneužívání v dětském sboru Bambini di Praga, nechtěně stala součástí příběhu filmu. Režisér a scenárista Ondřej Provazník inspiraci děním v Bambini di Praga nepopírá, zobrazené situace jsou však podle něj vědomě odlišné a fiktivní.

Prezident ČFTA Ivo Mathé sdělil, že ČFTA není ze stanov, z titulu své činnosti ani ze zákona oprávněna působit jako morální, etický či právní arbitr, a nemůže tedy suplovat odpovědnost tvůrců či producentů filmu ani být prostředníkem v emočních, právních nebo reputačních sporech.

"Žádná z postav filmu není vytvořena na základě příběhu konkrétní osoby. Ústřední sesterský pár Lucie a Karolíny je fiktivní, stejně jako postavy vedlejších sboristek - Anny, Katky, Simony a Judity. Shoda jména jedné z postav s jednou z obětí je nešťastná náhoda. Při počtu obětí (u soudu 49, ale nejspíš násobně víc) se shodě bohužel ani vyhnout nejde," sdělil ČTK Provazník.

Radovan Síbrt upozornil na to, že film se jmenuje s odkazem na Bohumila Kulínského Sbormistr, hlavní postava se snaží fyzicky vypadat jako Kulínský a jde o prostředí dětského dívčího sboru. Soubor vede syn společně se svojí matkou (ta má na starosti přípravný sbor, kam si syn chodí vybírat nové adeptky), která je vizuálně podobná matce Kulínského.

"V případě, kdy jako filmaři pracujeme s náměty inspirovanými skutečnými tragickými událostmi, vstupujeme na území cizí bolesti. Z vlastní profesní zkušenosti, jako producent i režisér, vnímám, že je v takových případech naprosto klíčové dbát několika základních etických zásad. Především jde o souhlas a respekt vůči lidem, jejichž zkušeností se inspirujeme. Dále je nezbytné citlivě nakládat s identifikovatelnými znaky, jako je jméno, konkrétní situace nebo okolnosti, které mohou vést k rozpoznání skutečné osoby," uvedl Síbrt.

Někdejší sbormistr elitního souboru Kulínský za zneužívání nezletilých dívek dostal v roce 2009 trest 5,5 roku vězení, svou vinu odmítal. Sbor v souvislosti s aférou zanikl. Tvůrce filmu zaujala protichůdná svědectví bývalých sboristek při soudním přelíčení.

Podle Provazníka smyslem filmu bylo a je ukázat na riziko zneužívání převahy a moci. "Problém je, že modus operandi pachatelů se opakuje velmi podobně. Všude na světě - ve sborech, sportovních oddílech i jiných dětských kolektivech. Zájezd, soustředění, tábor. děti bez ochrany rodičů a v moci dospělého. Film je fikcí, ale faktem zůstává, že obdobnou situaci reálné oběti zažily. Snažili jsme se změnit okolnosti, aby to nebylo zraňující, ale upřímně sám nevím, zda lze o tématu mluvit nebo vytvořit film bez toho, aby se to obětí takových činů vůbec nedotklo a neotevřelo to bolestivou vzpomínku," podotkl Provazník.

Drama Sbormistr se odehrává v proslulém dívčím pěveckém sboru, který vede pětatřicátník Vítězslav Mácha v podání Juraje Loje, charismatický muž s pověstí skvělého, ale taky autoritářského sbormistra. Život elitního souboru sleduje divák očima třináctileté Karolíny, která se v extrémně soutěživém kolektivu snaží prosadit a vyrovnat se tak své starší sestře. Film měl premiéru 6. července v hlavní soutěži karlovarského festivalu o Křišťálový glóbus. Snímek uvádějí tuzemská kina od 10. července.