Bubák z kosmu a pár facek. Venom 2 si brakově hraje na horor, komiks i komedii

Nicolas Cruz, který v roce 2018 zastřelil 14 žáků a tři zaměstnance střední školy ve městě Parkland na Floridě, se chystá přiznat k 17násobné vraždě. Podle agentury AP to oznámili jeho právníci. Proces s Cruzem se tím posune do nové fáze, v níž bude nyní 23letý střelec usilovat o to, aby nedostal trest smrti a odešel jen z rozsudkem na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

Cruz uzná svou vinu bez jakýchkoliv dalších podmínek a prokuratura pro něj bude nadále požadovat rozsudek smrti. O jeho trestu nicméně rozhodne porota v soudním procesu, jehož začátek ještě nebyl naplánován.

Střelec se kromě toho přizná ještě k 17 pokusům o vraždu a k napadení strážného ve věznici, k němuž došlo asi devět měsíců poté, co byl zatčen.

Proces s Cruzem nabral značné zpoždění kvůli pandemii covidu-19 a také kvůli sporům mezi obžalobou a obhajobou ohledně toho, jaké důkazy lze předložit porotě. Mezi mnohými pozůstalými proto začala narůstat frustrace z toho, že případ ani po více než třech letech nespěje k rozuzlení, píše AP. Páteční oznámení nicméně kauzu výrazně posunulo.

Rozhodnutí Cruze přiznat vinu bylo nečekané, jelikož se počítalo s tím, že případ půjde k soudu. V příštích několika měsících měl začít výběr poroty a Cruz měl rovněž stanout příští týden před soudem kvůli útoku na strážce ve věznici. Střelec a jeho právníci již dříve nabízeli přiznání viny výměnou za doživotí, což ale prokuratura odmítala s tím, že čin tohoto formátu zasluhuje trest smrti.