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Film

Brutálně upřímný dokument, v němž sestra sleduje závislého bratra, se chystá do kin

Kultura

Držitel dvou cen z prestižního festivalu Berlinale a jeden z nejočekávanějších českých dokumentárních filmů tohoto roku míří na MFF v Karlových Varech. Snímek Pepy Lubojacki o sourozenecké lásce a závislosti se dostane do kin 24. září 2026. Tvůrci nyní přicházejí s prvním teaserem.

Z dokumentárního filmu Kdyby se holubi proměnili ve zlato.
Z dokumentárního filmu Kdyby se holubi proměnili ve zlato.Foto: CLAW films
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Od prvního uvedení v Berlíně si film Kdyby se holubi proměnili ve zlato odnesl řadu ocenění na několika významných mezinárodních festivalech. Po projekcích se konají mnohahodinové debaty a diváci jej označují za “emocionální horskou dráhu” nebo “inovativní, šokující a brutálně upřímný”. Nyní se film dočká uvedení i před českými diváky.

Teaser k dokumentárnímu filmu Kdyby se holubi proměnili ve zlato. | Video: Aerofilms

„Před první zahraniční premiérou jsem měla velký strach z toho, jaké to bude zveřejnit tak osobní projekt. Od Berlinale přes další festivaly ale dostávám zpětnou vazbu od lidí, kteří žijí se závislostí nebo mají blízké, kteří žijí se závislostí. Říkají a píšou mi, že je to poprvé, co se necítí tak izolovaně, že jsem vystihla to, co prožívají, že se cítí viděni a pochopeni a že mají pocit, že se pro jednou nemusí stydět. Tohle pro mě strašně moc znamená. Dělala jsem ten film pro nás všechny, kteří máme zkušenost. Na druhou stranu je ale smutné, o jak velké množství lidí se jedná,” říká režisérka Pepa Lubojacki.

Pět let natáčela Pepa film, ve kterém sleduje svého milovaného staršího bratra a jeho život ovlivněný závislostí. Formálně hravý snímek propojuje deníkové záběry se stylizovanými vzpomínkami nebo fotografiemi animovanými pomocí AI. Nyní se snímek představí v sekci Zvláštní uvedení na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Do českých kin pak zamíří 24. září.

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Na silnou výpověď filmu chtějí tvůrci navázat i osvětovou kampaní. Za cíl si berou otevřít celospolečenskou debatu o závislosti způsobem, který podporuje pochopení, respekt a citlivější pohled na zkušenosti lidí, kterých se závislost dotýká. Součástí kampaně bude série projekcí s debatou s odborníky, školní projekce nebo osvětový web, který pomůže lidem, kteří žijí se závislostí, nebo jejich blízkým.

“Věříme, že změna veřejného vnímání začíná nasloucháním, sdílením příběhů a ochotou dívat se na závislost v celé její komplexnosti. Jsme přesvědčeny, že lidé žijící se závislostí i jejich blízcí si zaslouží více empatie, podpory a porozumění,” říkají producentky Klára Mamojková a Wanda Kaprálová z produkční společnosti CLAW films. 

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