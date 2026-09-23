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Film

Brněnský festival Serial Killer odstartuje komediálním seriálem z věznice Oddíl B

ČTK
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Nový český seriál z vězeňského prostředí Oddíl B dnes v brněnském Divadle Husa na provázku zahájí festival Serial Killer. Zúčastní se režisér Jan Prušinovský se scenáristou Petrem Kolečkem, ale také někteří herci, třeba Tadeáš Moravec, Zdeněk Godla a Matěj Hádek. Festival potrvá do 28. září.

V komediálním seriálu Oddíl B autorské dvojice Prušinovský - Kolečko nastupuje dvacetiletý David Broulík (Tadeáš Moravec) trest odnětí svobody v nápravném zařízení, kde si pobude několik let. A jako zbrusu nový vězeň, to nemá vůbec lehké.
V komediálním seriálu Oddíl B autorské dvojice Prušinovský - Kolečko nastupuje dvacetiletý David Broulík (Tadeáš Moravec) trest odnětí svobody v nápravném zařízení, kde si pobude několik let. A jako zbrusu nový vězeň, to nemá vůbec lehké.Foto: Oneplay
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Pro české seriály včetně Oddílu B festival poprvé otevřel samostatnou sekci Czech Killer. Poprvé také dává publiku možnost vybrat vítěze divácké ceny. Dramaturgie se letos zaměřila například na islandskou a nizozemskou seriálovou tvorbu.

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Serial Killer funguje na principu ochutnávky nejlepších současných seriálů. U většiny nabízí možnost zhlédnout první dva díly v původním znění s českými i anglickými titulky. Některé projekce doplňují diskuse s tvůrci.

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