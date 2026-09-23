Brněnský festival Serial Killer odstartuje komediálním seriálem z věznice Oddíl B

Nový český seriál z vězeňského prostředí Oddíl B dnes v brněnském Divadle Husa na provázku zahájí festival Serial Killer. Zúčastní se režisér Jan Prušinovský se scenáristou Petrem Kolečkem, ale také někteří herci, třeba Tadeáš Moravec, Zdeněk Godla a Matěj Hádek. Festival potrvá do 28. září.
Pro české seriály včetně Oddílu B festival poprvé otevřel samostatnou sekci Czech Killer. Poprvé také dává publiku možnost vybrat vítěze divácké ceny. Dramaturgie se letos zaměřila například na islandskou a nizozemskou seriálovou tvorbu.
Serial Killer funguje na principu ochutnávky nejlepších současných seriálů. U většiny nabízí možnost zhlédnout první dva díly v původním znění s českými i anglickými titulky. Některé projekce doplňují diskuse s tvůrci.
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