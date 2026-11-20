Seriál Boží plán ve čtvrtek večer na TV Nova dospěl ke svému konci. Podle vyjádření zástupců televize i tvůrců se však začíná pracovat na další řadě. Vrátí se do ní všechny oblíbené postavy a možná přibydou i nové. Termín uvedení ale zatím není znám. Diváci by se mimo jiné měli dočkat odpovědí na otázky, co stálo za Adamovým „zmrtvýchvstáním“ a co bude dál s „božím“ tramvajákem Mirkem?
První řada komediální série nabídla uzavřený příběh se začátkem, vývojem i koncem. Ze strany tvůrců, TV Nova, herců i diváků je tu ale chuť pokračovat, což potvrzují i čísla. „Boží plán má v televizi průměrnou sledovanost kolem 700 tisíc diváků starších čtyř let. Když k tomu ale připočítáme předpremiéry, sledování na Oneplay a zpětná zhlédnutí, dostáváme se až na 1,3 milionu,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel Skupiny Nova.
Mirkovu partu spolubydlících tak čeká nový příběh. „Boží plán jsme původně připravovali jako uzavřený příběh. Když jsme se ale po dokončení první řady ohlédli, zjistili jsme, že nás svět těchto postav pořád baví. A obrovský zájem diváků nám potvrdil, že v tom nejsme sami. Nechceme ale jen navázat tam, kde jsme skončili. Druhá řada musí mít vlastní důvod, proč vzniknout, a vlastní téma,“ říká producentka seriálu Simona Brdičková.
Někdo dospěl, jiný plakal
Do světa Božího plánu se chtějí vrátit i samotní herci. „Sešla se tu skvělá parta, a navíc mě na Božím plánu baví samotný tvůrčí proces. Máme prostor věci dohrávat, improvizovat a uchopit je po svém, a to se u seriálu nestává často. Hynek prošel velkým osobním vývojem: ze zakřiknutého kluka se stal sebevědomý muž, který ví, co v životě chce. Jsem zvědavý, jestli mu to vydrží a kam ho to dovede,“ říká Filip Březina, představitel Hynka.
Emočně náročný konec seriálu zažila Michaela Petřeková v roli Julie: „Poslední dva díly byly pro Julii hodně těžké, musela se v nich vyrovnávat se ztrátou člověka, kterého milovala. Najednou se Adam vrátil a nikdo neví proč a jak. Upřímně, teď vůbec netuším, co mou postavu čeká a co se bude dít. Jsem zvědavá stejně jako diváci.“
Tvůrci zatím naznačují jen to, že se hrdinové ocitnou v úplně nových situacích. „Chceme zachovat to, co na Božím plánu fungovalo, skvělou hereckou partu, humor a svěží způsob vyprávění. Šér zůstává jejich domovem, ale v první řadě nad nimi Mirek pořád držel ochrannou ruku. Ve druhé řadě bude mít svých starostí dost a nás zajímá, jak si naši hrdinové poradí bez něj a jestli se dokážou opravdu postavit na vlastní nohy,“ vysvětluje kreativní producent Lukáš Borovička.
Kdosi rozčeří boží vody
Vyjma odpovědi na otázku, co ve skutečnosti stálo za Adamovým návratem, by se nové díly měly zaměřit i na to, jak dlouho ještě vydrží rovnováha světa, ve kterém má Mirek (Tomáš Jeřábek) všechno pod kontrolou. „Mirek celou dobu pomáhá ostatním najít správný směr a sám má vždycky jasno. Teď ale do jeho světa vstoupí někdo, kdo s ním pořádně zamává. A já jsem moc zvědavý, jestli bude mít jasno i potom,“ říká Tomáš Jeřábek. Původní parta se tak dost možná rozroste o další výraznou hereckou osobnost. Kdo to bude, si tvůrci zatím nechávají pro sebe.
Na termín uvedení si diváci budou muset počkat. „Nechceme nic uspěchat ani přemýšlet o termínu vysílání, dokud nebudeme mít v ruce scénář, za kterým si budeme stát. Jedno ale víme jistě: ani druhá řada nebude nekonečným seriálem. I tentokrát chceme vyprávět uzavřený příběh, který bude stát za to,“ dodává producent Borovička.
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