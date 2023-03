Boj o moc vrcholí. V poslední řadě seriálu se děti naposledy střetnou s patriarchou

Skotský herec Brian Cox se na premiéře čtvrté a závěrečné řady televizního seriálu Boj o moc krátce vrátil do role. Když se hvězdy jedné z nejoceňovanějších sérií současnosti fotily na červeném koberci v New Yorku, začal je s nadsázkou instruovat a popohánět, přesně jako v seriálu sekýruje své děti coby panovačný patriarcha Logan Roy.

Satirický příběh o zničující síle moci a peněz se točí okolo miliardářské rodiny, která se přetahuje nad kontrolou obřího mediálního konglomerátu. Boj o moc dosud získal 13 cen Emmy a pět Zlatých glóbů. První díl čtvrté řady se v české videotéce HBO Max objeví v pondělí 27. března. Stárnoucí patriarcha rodu Logan Roy se v něm zase o krůček přiblíží tomu, aby své impérium prodal šéfovi dravé technologické firmy Lukasi Matssonovi.

V zatím poslední odvysílané epizodě z prosince 2021 tato situace vyšponovala napětí a zintenzivnila vztahy mezi Loganovými čtyřmi oportunistickými dětmi, které hrají Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snooková a Alan Ruck. Všichni tito prospěcháři se průběžně snažili dokázat otci, že právě oni mají na to, aby převzali korporaci Waystar Royco. Otec, který na samém začátku příběhu prodělal mrtvici, své potomky mezitím testoval a ponižoval. Teď však dětem hrozí, že by se prodejem firmy mohly dostat do existenční nouze a pozbýt vliv. Čeká je poslední střet s otcem.

"Uvidíte spoustu fascinujících zvratů. Přirovnal bych to k jízdě na horské dráze," avizuje Brian Cox, představitel Logana Roye. "Myslím, že seriál vrcholí přesně v duchu, který je mu vlastní. Věřím, že se to lidem bude líbit. Spousta amerických seriálů pokračovala déle, než měla. To by se nám stát nemohlo," dodává šestasedmdesátiletý herec.

První řada Boje o moc měla premiéru v roce 2018 a vyvolala u amerických kritiků přirovnání k dění v televizi Fox News, médiích vlastněným miliardářem Rupertem Murdochem nebo rodině tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Tvůrce seriálu Jesse Armstrong se však neinspiroval jednou konkrétní dynastií, jak teď znovu zopakoval na premiéře závěrečné řady. "Je zvláštní, kolikrát za vámi někdo přijde a říká 'tohle jste jednoznačně natočili podle téhle nebo tamhleté rodiny', když vy jste o ní ve skutečnosti třeba nikdy neslyšeli. Ale lidi si nedají vymluvit, že nevyprávíte něco, co se skutečně stalo mezi něčím otcem a synem," poznamenává Armstrong. Občas k němu prý zpětná vazba od některé miliardářské rodiny doputuje, konkrétně od Murdochových ale nic neslyšel, dodává.

Dvaapadesátiletý britský scenárista a producent je na jednu stranu smutný, že Boj o moc končí, na druhou stranu už od druhé sezony zvažoval, jak dlouho bude únosné vyprávění natahovat, řekl časopisu New Yorker. Než s kolegy napsali scénář nynější čtvrté řady, zkoušeli příběh protáhnout ještě do další řady. Nakonec ale usoudili, že skončit se má v nejlepším. "Po tvůrčí stránce to bylo správné rozhodnutí. Ale to víte, že je to těžké, když se loučíte se svými scenáristy a štábem," přiznává Jesse Armstrong.

Šéfa technologické firmy Lukase Matssona také ve čtvrté řadě hraje Alexander Skarsgård. "Tentokrát je to o hledání spojenců, o taktizování, jak zaručit, abyste na své straně měli dost lidí a byli jste ve výhodě, když přicházíte k jednacímu stolu," naznačuje.

Závěrečná řada Boje o moc čítá deset epizod, poslední bude mít premiéru 28. května. Do té doby měl představitel hlavní role Brian Cox navštívit českou odnož popkulturního festivalu Comic-Con, která se v pražské hale O2 universum koná od 14. do 16. dubna. Minulý měsíc však organizátoři oznámili, že Cox nepřijede.