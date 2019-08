Boj o moc od HBO je vrcholem současné televizní satiry, má nakročeno mezi klasiky

Boj o moc a o to, kdo ve firmě nahradí otce. | Foto: HBO

Mistrovskou satirou pro dnešní dobu je seriál Boj o moc, ve kterém nestabilní feťák, ambiciózní politická poradkyně, hláškující zvrhlík a stafáž všehoschopných oportunistů hrají o trůn rodinného mediálního impéria. První řada seriálu byla nominována na pět televizních cen Emmy. Tu druhou tento týden začala vysílat HBO.

"Chcete zavolat tatínkovi?" ptá se zaměstnanec s účastným výrazem Kendalla Roye, dědice a budoucího šéfa mediálního konglomerátu, který právě zpackal nákup nové společnosti.

Na podobné neúspěchy nejsou lidé z firmy Waystar Royco zvyklí. Otřesenému korunnímu princi chvíli trvá, než se sebere, pak ale zareaguje typicky. "Jestli chci zavolat tatínkovi? Chcete vy zavolat svému tatínkovi? Nebo vy?" obrací se na další poradce, kteří v obavách z šikany uhýbají očima. "Ne? Super. Takže pokud nikdo nechcete zavolat svému zku*venému tatínkovi, teď tu akvizici dokončíme."

Kokain, ambice a diletanství

Kendall Roy, kterého hraje Jeremy Strong, je i po třicítce nestabilní puberťák. Jeho úkolem je zvětšovat rodinný mediální dům a pokud možno si po každé delší schůzce nedat na záchodě čáru kokainu. "Ještě před třemi lety jsi byl v cvokárně," připomíná mu otec v první epizodě, kdy se rozhodne nejmenovat Kendalla šéfem společnosti. Radši ji povede sám, i po mrtvici.

Mladší Roman v podání Kierana Culkina v kanceláři otcova podniku s výhledem na mrakodrapy masturbuje a zjevně ho nenapadá, co jiného by měl dělat. Nejmladší Siobhan, zkráceně Shiv, kterou hraje Sarah Snooková, poradkyně političky z americké Demokratické strany, zatím předstírá, že ji rodinný byznys nezajímá.

Pak tu máme ještě Connora, syna z prvního manželství, který je všem pro smích. Na odlehlém sídle v Novém Mexiku se vzdělává v libertariánství a buduje podzemní nádrže s vodou.

Někdo z nich však otce jednou musí nahradit. A tak začíná tvrdá, vyčkávací hra.

Druhou řadu Boje o moc začala tento týden vysílat také česká HBO. | Video: HBO | 02:02

Britská škola pod křídlem HBO

Ačkoliv v této šachtové partii jde především o tři sourozence a jejich otce, v seriálu Boj o moc je divácky vděčná i druhá linie komických, pro nic nekvalifikovaných prospěchářů. Tvoří ji Tom, trapně vtipkující snoubenec Shiv, toužící se do rodiny přiženit a tím si si šplhnout v Royově impériu, a "bratranec Greg". Roztomile dobrosrdečný mladík, kterého máma poslala, aby s batůžkem na zádech zkusil štěstí u bohatého strýce.

Tom na začátku bere Grega pod křídla a zneužívá ho pro ty nejhorší služby - stejně jako to s Tomem dělá jeho snoubenka a její otec se všemi svými dětmi. Vztah Toma s Gregem tak odráží a paroduje princip celé seriálové hry o moc. To ale neznamená, že ji ti dva nehrají vážně.

Autorovi seriálu Jessemu Armstrongovi (Je to soda, Peep Show, Čtyři lvi) se ve spolupráci s herci Matthewem Macfadyenem a Nicholasem Braunem podařilo stvořit originální komické duo jako vystřižené z kratšího satirického formátu britské školy, ze které ostatně Armstrong vychází.

Ani jeden z dvojice však není jednorozměrnou figurkou. Toma sledujeme ve vztahu k Shiv a bratranec Greg nejspíš také získá vlastní oblouk hodný dramatického seriálu HBO, v jehož mantinelech Jesse Armstrong rozvíjí ukecaný styl rychlých výměn mezi postavami.

Sebereflexivní vrstvu kromě směšné dvojice přidává Roman, zvyklý nahlas komentovat vlastní zkaženost i povahu svých sourozenců. "To se podívejme!" zdraví se v prvním díle se sestrou. "Vypadáš skvěle. Jako opravdová lidská bytost!" chválí ironicky členku rodinného klanu bezskrupulózních zrůd.

V přirozeném prostředí jednoho procenta

Pro americké kritiky je Boj o moc seriálem o "partě příšerných, bohatých lidí". Navzdory tomu ho sledují s potěšením.

Royovi skutečně nejsou nejednoznační antihrdinové, které bychom přes jejich hříchy milovali jako Tonyho z Rodiny Sopránů nebo Waltera Whitea z Perníkového táty. Pozorovat jejich životy je jako dívat se na National Geographic z prostředí jednoho procenta nejbohatších.

"Když dáš homerun, napíšu ti šek na milion dolarů!" vyzývá Roman při softballu syna latinskoamerického správce hřiště. Zbytek rodiny pozoruje dvanáctiletého kluka, který běží jako blázen, aby to nakonec nestihl a Roman s přidušeným smíchem šek roztrhal.

Jindy si Royovi do letního domu pozvou terapeuta, aby se před ním pohádali, uráželi ho a on nakonec skončil s vyraženými zuby. Zalžou mu, že do bazénu může skočit hlavou napřed.

Seriál se příliš nevyžívá ve vykreslování milionářského hýření - začátkem druhé sezony starý Roy nařídí vyhodit všechno jídlo připravené na hostinu jen proto, že v domě něco smrdí. Tato metafora je předvedena mnoha záběry na služebnictvo, jaksi mimochodem kmitající v pozadí.

Ze všeho nejvíc se Boj o moc soustředí na dynamiku rodinných vztahů. Skupinku odpudivých lidí vykresluje především jako děti svého otce, vychované jako smečka psů usilující o pozornost a odměny.

Ani v dospělosti nikdo z nich nedokáže přestat hrát otcovu hru. Usnadňuje jim to okolí, které před majiteli tučných kont ochotně sráží paty.

Dinosaur mediálního světa

Přestože diváka nejvíc zajímá, jak dopadne hra starého Roye se svými dětmi, silným podložím příběhu je vývoj mediálního impéria. Jesse Armstrong ho vymodeloval podle skutečných konglomerátů amerických rodin, jako jsou Murdochovi, Mercerovi nebo Redstoneovi.

Starý Roy je konzervativním predátorem mediálního trhu, profitujícím z bulvárního infotainmentu, tedy spojení zábavy a informací, a šikany progresivních názorových oponentů. Často slyší, že musí jít s dobou a vedle televizních stanic se soustředit na digitální obsah. V době Googlu, Facebooku nebo Amazonu je v podstatě dinosaurem. Přesto má obrovské jmění i vliv.

Ve druhé sezoně se rozhodne koupit mediální společnost jiného rodinného klanu, který vyznává hodnoty amerických Demokratů. Víkendové setkání obou rodin ve velkém venkovském domě, které chtějí ukončit obchodní dohodou, díky patrným kulturním rozdílům tvoří jednu z nejzábavnějších epizod.

Pearcovi jsou sice snobové, ale nesrovnatelně lidštější a sečtělejší. Politiku chápou i jinak než jako přeměřování přirození. V tomto kontrastu vidíme, kdo z Royových by měl šanci uspět i mimo rodinné struktury. Skoro nikdo.

Nevyhnutelně se vkrádá na mysl podobnost Royovy rodiny s klanem Donalda Trumpa. Paralely mezi jeho dcerou Ivankou a seriálovou Shiv, z dětí jedinou relativně schopnou, reprezentující překryv s demokratickou částí americké společnosti, a Trumpů juniorů s - jemně řečeno - méně pohotovými bratry.

Nová seriálová klasika

Zatím se zdá, že ve druhé řadě Jesse Armstrong dokázal něco, co se stává zřídkakdy. Po pěti epizodách, které zatím HBO poslala novinářům, je druhá sezona seriálu ještě lepší než první. Většinou to bývá naopak. Jen z produkce HBO fanoušky nedávno zklamaly druhé Sedmilhářky, loni například Westworld.

Jesse Armstrong však ve druhé sezoně Boje o moc využívá toho, že postavy už dobře známe, neplýtvá časem na dlouhý úvod jako v jedničce a protagonisty hned zkraje pouští do boje o to, kdo se stane nejlepším patolízalem starého Roye.

Tvůrce seriálu si tím definitivně získává pověst miláčka americké kritiky. Přitom ještě před rokem mnoho zámořských novinářů reagovalo rozladěně. Dnešní satira má spíš tendenci utahovat si z politické korektnosti, Boj o moc jako by přišel s desetiletým zpožděním. "Proč máme dnes sledovat seriál o bohatých bílých lidech?" zaznívala v amerických recenzích nechuť vůči postavám.

To, že se Armstrongovi povedlo v dnešním oceánu seriálů nezapadnout, nesvědčí jen o silné pozici HBO, ale především o jeho vypravěčském mistrovství.

Boj o moc asi nebude masově oblíbený jako třeba Hra o trůny, na to přece jenom vyžaduje, aby se divák zajímal o politickou a mediální krajinu současných USA. Přízeň, jaké se momentálně těší u kritiků, by z něj ale postupem času mohla udělat podobně citované a ceněné dílo, jako byli třeba Šílenci z Manhattanu, také příliš chladní pro širší veřejnost.

Armstrongovo mistrovství spočívá především v tom, že v obecenstvu vzbuzuje zájem o osudy nelidsky bezohledných despotů a diletantů, aniž by je jakkoliv omlouval.

Už jsme si zvykli nechat se bavit bezskrupulózností sympatických seriálových antihrdinů. Boj o moc funguje naopak. U postav, od začátků představených jako nemorální zrůdy, nás průběžně překvapují scény, díky nimž nám dochází, že i tito lidé jsou lidmi. Zkaženými, slabými a trpícími.

Některým divákům jich nakonec může být líto. Většina ale nejspíš seriál sleduje škodolibě. Je přece zábavné dívat se na ty, kteří na výlety létají vrtulníkem a uzavírají milionové dohody s nejhoršími úmysly, prožívat chvíle, kvůli nimž v noci nespí. Víme, že právě oni spoluutvářejí dnešní svět.