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Film

Binocheová na festivalu představila dokument V nás. K jeho vzniku ji postrčil Redford

ČTK

Francouzská herečka Juliette Binocheová uvedla ve čtvrtek na karlovarském Mezinárodním filmovém festivalu dokumentární film V nás. Před zaplněným Velkým sálem hotelu Thermal spolu s producentem Sébastienem de Fonsecou představila proces vzniku filmu, k jehož natočení ji ponoukal herec a režisér Robert Redford.

ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
Herečka a režisérka Juliette Binocheová uvedla ve Velkém sále hotelu Thermal svůj dokumentární film V nás.Foto: ČTK – Kubeš Slavomír
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Na festivalu uvede Binocheová další dva filmy. Ve čtvrtek ve 22:00 to bude snímek Věrná kopie v Městském divadle a v pátek v 11:00 film Tři barvy: Modrá ve Velkém sále hotelu Thermal. Tam také v sobotu na zakončovacím ceremoniálu jubilejního 60. ročníku festivalu převezme Křišťálová globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Snímek V nás je dokumentem o Binocheové a britském tanečníkovi Akramu Khanovi. Společně vytvořili jedinečné představení In-I, s nímž objeli 420 míst po celém světě. Herečka karlovarským divákům popsala, že první myšlenka natočit film vznikla, když ležela v Londýně na masáži čelem dolů. "Navštívila jsem taneční představení muže mé masérky, pak jsme se zavřeli do studia a tančili. Po dvou letech jsme se sešli. Neznali jsme se, jen jsme se chtěli naučit to, co umí ten druhý. On chtěl hrát, já tančila," řekla.

Juliette Binocheová a tanečník Akram Khan v dokumentu V nás (2025), který herečka rovněž režírovala. Snímek letos představí na MFF Karlovy Vary.
Juliette Binocheová a tanečník Akram Khan v dokumentu V nás (2025), který herečka rovněž režírovala. Snímek letos představí na MFF Karlovy Vary.Foto: Ad Vitam

Po půlročním turné s naučenou choreografií ji podle ní Redford řekl, že z toho musí být film. "A já ho poslechla, teď uvidíte, co Robert Redford chtěl," řekla. "Nechtěla jsem ve filmu vysvětlovat úplně všechno, čím jsme si prošli. Naopak jsem chtěla, aby ho diváci sami procítili, aby byli tvůrci. Občas je to celé zamlžené, je tam víc otázek než odpovědí. Ale na konci se ze všech stanou tvůrci a budou chtít dělat to, co ještě nikdy nezkoušeli," uvedla herečka na závěr uvedení filmu.

Binocheová získala za intelektuální romantické drama Věrná kopie íránského režiséra Abbáse Kiarostamiho za rok 2010 cenu v Cannes. Stala se první herečkou v historii, která vyhrála hereckou cenu jak v Cannes, tak v Benátkách za film z roku 1993 Tři barvy: Modrá i v Berlíně za film Anglický pacient z roku 1996.

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Loni byla Binocheová na filmovém festivalu v Cannes předsedkyní poroty. Hrála i ve filmové adaptaci románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí v režii Philipa Kaufmana.

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Binocheová Křišťálový globus za celoživotní přínos světové kinematografii letos obdrží stejně jako americký herec Dustin Hoffman a americký kameraman Robert Richardson. Cenou prezidenta festival letos ocenil amerického herce Jeffreyho Wrighta, herečku a diplomatku Magdu Vášáryovou a americké herce Maggie Gyllenhaalovou a Jesseho Eisenberga.

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