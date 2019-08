České špionážní drama si vybral festival v Torontu, uvede ho v mezinárodní premiéře

První dva díly seriálu Bez vědomí, který pro HBO natočil Ivan Zachariáš, uvede v září v mezinárodní premiéře festival v Torontu. Zařadí ho do sekce Primetime. Televizní premiéra je plánována na podzim, úzce souvisí se sametovou revolucí, od níž v listopadu uplyne30 let.

"O příběhy ze střední Evropy je nyní obecně velký zájem, což je naprosto oprávněné. Ten náš je navíc vyprávěn z nečekané perspektivy ženy, která je proti své vůli lapena do sítě tajných služeb, což do známého tématu přineslo velmi svěží vítr," říká jeden z producentů seriálu Antony Root.

Šestidílné drama začíná v říjnu 1989, kdy se houslistka Marie v podání Táni Pauhofové a její politicky angažovaný manžel Viktor vydávají z Londýna do Prahy. Dvanáct let britského exilu neumenšilo jejich touhu po svobodě v Československu, zprávy o pozvolném tání ledů proto rychle vyústí v jejich návrat do vlasti.

Návštěva se však změní v drama. Marie končí v nemocnici, a když se probere z bezvědomí, její manžel je pryč a nikdo neví, kam zmizel.

Bez vědomí je televizním scenáristickým debutem Ondřeje Gabriela. Kromě Martina Myšičky, který ztvárnil houslistčina manžela, Martina Hofmanna či Lenky Vlasákové v sérii účinkuje česko-kanadský herec David Nykl, jehož diváci mohou znát ze seriálu Hvězdná brána.