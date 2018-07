Festival v Benátkách zahájí film o cestě Neila Armstronga na Měsíc, natočil ho autor La La Landu

Festivalu v Benátkách poslední roky vzrůstá prestiž. Už několikrát si jako zahajovací film vybral titul, který později bodoval na Oscarech. Letos přehlídku zahájí snímek o cestě astronauta Neila Armstronga na Měsíc.

Letošní Benátský filmový festival zahájí vesmírné drama nazvané První člověk. Popisuje misi amerického astronauta Neila Armstronga, jenž jako první člověk stanul na povrchu Měsíce.

Film oscarového režiséra Damiena Chazellea tak 29. srpna zahájí jedenáct dnů premiér na červeném koberci a večírků v malebném italském městečku, kde se každoročně koná nejstarší kinematografická přehlídka světa.

Chazelle už ji zahajoval před dvěma roky svým muzikálem La La Land, který později získal rekordních sedm Oscarů.

V La La Landu účinkoval sedmatřicetiletý herec Ryan Gosling, jehož režisér obsadil také do nynějšího Prvního člověka - připadla mu hlavní role astronauta Armstronga.

Dále ve snímku účinkuje třeba čtyřiatřicetiletá Angličanka Claire Foyová, známá z historického televizního seriálu The Crown, Kyle Chandler ze série Bloodline nebo Corey Stoll z Domu z karet.

Film První člověk vychází z knižní předlohy Jamese R. Hansena. Tu adaptoval scenárista Josh Singer, známý spoluprací na oscarovém dramatu Spotlight.

Příběh líčí život astronauta Armstronga v letech 1961 až 1969, kdy americká vesmírná agentura NASA pracovala na tom, aby dostala člověka na Měsíc.

Armstrongovi coby veliteli mise Apollo 11 se to podařilo 20. července 1969. Na Měsíci slavně pronesl, že se jedná o "malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo".

Ředitel benátského festivalu Alberto Barbera tvrdí, že První člověk je "velmi osobní, originální a neúprosné" umělecké dílo.

"V kontextu současných epických filmů působí úžasně nečekaně. Zároveň potvrzuje velký talent jednoho z nejdůležitějších současných amerických filmařů," dodal Barbera o režisérovi Chazelleovi.

Česká kina začnou film První člověk promítat 11. října. | Video: CinemArt | 02:30

Třiatřicetiletý Chazelle vzkázal, že je možností uvést Prvního člověka v Benátkách poctěn. "Působí to zvlášť naléhavě v souvislosti s nynějším výročím dne, kdy člověk stanul na Měsíci," připomněl režisér, že příští rok touto dobou si bude svět připomínat 50. výročí Armstrongovy mise.

V dřívějším rozhovoru pro časopis Variety režisér popsal, že film pojal "méně jako životopisný snímek a víc jako popis jedné bláznivé mise, příležitosti, která se v dějinách neopakuje".

"Děti mé generace vědí, že Armstrong se prošel po Měsíci, viděly fotografii, na ní americkou vlajku, jsou na to hrdé. Nějak tak všichni automaticky víme, že se to stalo. Ale když si člověk v hlavě přetočí čas a pokusí si představit, že se to ještě nestalo, že se o to někdo teprve pokouší, působí to jako ta nejšílenější věc na světě," dodal režisér.

Česká kina začnou film První člověk promítat 11. října, tedy v době, kdy pomalu začne vrcholit oscarová sezona. Od filmu První člověk se očekává, že bude o tyto ceny soupeřit.

Jak upozorňuje britský deník Guardian, festivalu v Benátkách poslední roky vzrůstá prestiž. Několikrát za sebou se mu podařilo vybrat za zahajovací titul film, který později bodoval také na cenách Oscar. Kromě La La Landu se to týkalo sci-fi dramatu Gravitace nebo snímku Birdman.

75. ročník filmového festivalu v Benátkách začne 29. srpna, potrvá do 8. září. Organizátoři již dříve oznámili, že cenu za celoživotní přínos kinematografii letos udělí kanadskému scenáristovi a režisérovi Davidu Cronenbergovi. Festivalovou porotu v Benátkách povede režisér Guillermo del Toro.