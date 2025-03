Co stojí za nominací na Oscara pro českou set dekoratérku filmu Nosferatu?

Nominaci na letošní filmové Oscary nakonec nezískalo ani drama Vlny, ani krátký film Krajan, ale česká set dekoratérka filmu Nosferatu, který se z velké části natáčel v České republice. S Beatrice Brentnerovou vedl v Los Angeles těsně před slavnostním oscarovým ceremoniálem rozhovor zahraniční reportér Zdeněk Kratochvíl.

Výpravný, temný a poměrně brutální draculovský horor Nosferatu v režii Roberta Eggerse s Lilly Rose Depp, Nicholasem Houltem a Billem Skarsgårdem v hlavních rolích si sice nakonec žádnou sošku neodnesl, nicméně zviditelnil práci české scénografky.

Beatrice Brentnerová se podílela například na životopisném snímku Oliviera Dahana Edith Piaf a jako set dekoratérka například na akčním britském thrilleru V utajení. Pracovala také na seriálech Bez hranic, Carnival Row nebo Kolo času.

Film Nosferatu se z valné většiny natáčel v Česku, například na hradě Pernštejn, a s ohledem na koproducenta filmu, společnost Stillking Films, která na Barrandově působí od roku 1993, na něm pracovala řada tuzemských filmových tvůrců.

Beatrice Brentnerová se v hororovém snímku Nosferatu snažila co nejvěrněji zachytit atmosféru Evropy roku 1838 a vcítit se do denního dobového života, do myšlení tehdejších lidí, náboženských rituálů i sociálních zvyklostí. Svoji práci popisuje jako asistenci filmového architekta, jehož představy se snaží naplnit. Pracovala tak na kompletním vnitřním a venkovním vybavení: od nábytku přes látky, tapety, koberce, ručně šité polštáře, historické listiny a dobové lampy až po všechny drobnosti, které se třeba jen krátce mihly na pozadí.

Ve filmu našly uplatnění tisíce rekvizit, nakupovaly se po celé Evropě i USA a někdy bylo třeba vyrobit i kopie, protože šlo o kusy nábytku určené k rozbití.