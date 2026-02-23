Přeskočit na obsah
Film

BBC se omluvila za rasistický výrok diváka s Tourettovým syndromem

ČTK

Britský vysílatel BBC se omluvil za rasistickou urážku, kterou při nedělním udílení filmových ocenění BAFTA vykřikl divák s Tourettovým syndromem. Připomněl, že tiky spojené s onemocněním jsou mimovolné, a výrok tak nebyl záměrný.

79th BAFTA British Academy Film Awards, Arrivals, Royal Festival Hall, London, UK - 22 Feb 2026
Skotský aktivista za práva lidí s Tourettovým syndromem John Davidson, který inspiroval snímek Přísahám, že za to nemůžu, během 79. ročníku cen BAFTA v Londýně 22. února 2026.Foto: Profimedia
Za urážku, kterou divák vykřikl v momentě, kdy černošští herci ze snímku Hříšníci Michael B. Jordan a Delroy Lindo předávali cenu za nejlepší vizuální efekty, se bezprostředně poté omluvil také moderátor večera Alan Cumming, píše agentura AP a server televize Sky News.

Cumming na úvod večera divákům sdělil, že v sále je přítomen skotský aktivista za práva lidí s Tourettovým syndromem John Davidson, který inspiroval snímek Přísahám, že za to nemůžu. Tento film v průběhu večera získal dvě ocenění BAFTA, včetně ceny za nejlepší herecký výkon pro Roberta Aramaya za ztvárnění Davidsona.

Po výkřiku se Cumming omluvil publiku v londýnském Royal Festival Hall za urážlivý výrok. "Tourettův syndrom je porucha a tiky, které jste dnes večer slyšeli, jsou mimovolné, což znamená, že osoba s Tourettovým syndromem nemá kontrolu nad svou mluvou," uvedl. "Omlouváme se, pokud vás tento výrok urazil," doplnil v neděli moderátor.

Britská filmová akademie se dnes na žádost o vyjádření odkázala na Cummingovo prohlášení.

"Někteří diváci možná zaslechli nadávky při udílení cen BAFTA za rok 2026," uvedla dnes BBC. Také vysvětlila podstatu Tourettova syndromu a omluvila se za způsobenou urážku. Média připomínají, že BBC vysílala udílení cen s přibližně dvouhodinovým zpožděním. V záznamu z nedělního večera na videoplatformě BBC iPlayer byla urážka podle médií slyšitelná i dnes dopoledne.

Související

Zástupce charitativní organizace Tourettes Action Ed Palmer řekl, že v případech, jako je tento, mohla BBC zvážit vypípání urážky z videozáznamu. "Je to jeden z nejvýraznějších případů toho, že toto postižení může někoho zcela pochopitelně velmi urazit," uvedl. "Pokud to byl předem nahraný pořad, pak by například vypípání urážky mohlo být rozumným kompromisem," doplnil v rozhovoru s Times Radio.

