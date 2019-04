před 6 hodinami

Snímek Avengers: Endgame nyní promítají česká kina. | Video: Kamil Fila, Jakub Zuzánek, Marvel | 04:51

Na tříhodinový film Avengers: Endgame, který kina promítají od čtvrtka, fanoušci čekali rok. Podle kritika Kamila Fily se co do množství emocí a akce jedná o největší snímek roku. "Na této úrovni je to nejlépe rozehraná věc, v něčem možná lepší nebo náročnější než Pán prstenů," říká Fila. Plakat bude na závěr každý, varuje.