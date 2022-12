Avatar 2 utržil za 14 dnů miliardu dolarů, pořád to ale nestačí

Velkorozpočtový sci-fi snímek Avatar: The Way of Water za pouhých 14 dnů v kinech celosvětově utržil miliardu dolarů, v přepočtu 22,8 miliardy korun. Podařilo se mu to jako teprve třetímu letošnímu filmu po titulech Top Gun: Maverick a Jurský svět: Nadvláda, píše časopis Variety.

Avatarovi: The Way of Water se daří v USA navzdory zimní bouři, v Číně jeho výkon komplikuje šíření koronaviru. | Foto: Falcon

Jak druhému Top Gunu, tak poslednímu Jurskému světu trvalo překonat miliardovou hranici déle. V posledním předpandemickém roce 2019 se přes nI přehouplo devět děl. Nový Avatar to nyní zvládl nejrychleji od Spider-Mana: Bez domova, kterému totéž vloni trvalo 12 dnů, srovnává Variety. Výkon je pozoruhodný vzhledem k situaci v USA a Kanadě, kde si zimní bouře za poslední dny vyžádaly desítky životů, způsobily odklad tisíců letů a na mnoha místech vyřadily elektrický proud.

Akční sci-fi režiséra Jamese Camerona má zatím na kontě 317,4 milionu dolarů v USA a Kanadě, dalších 712,7 milionu pak ze světa včetně Číny, kam se sice dostalo jako jeden z mála hollywoodských titulů za poslední dobu, avšak právě v době šířící se nakázy koronavirem. Film potřebuje inkasovat dál. Měl rozpočet okolo 350 milionů dolarů, dalších minimálně 100 milionů stál marketing a celkové investice do pokračování ságy média odhadují nad miliardou dolarů. Není vždy jasné, z jakých čísel vycházejí.

Sám režisér Cameron před premiérou prohlásil, že Avatar: The Way of Water začne vydělávat, teprve až utrží přes dva miliardy dolarů. Označil ho za "v dějinách kinematografie nejhorší business case", tedy projekt v obchodním smyslu slova.

"Abychom skončili alespoň na nule, musel by z toho být třetí nebo čtvrtý komerčně nejúspěšnější film všech dob," ocitoval Camerona server Variety.com. Ten na základě výroku spočítal, že režisér mluví právě o částce dvě miliardy dolarů, v přepočtu 47 miliard korun. Analytici tutéž hranici vidí podstatně níž, podle nich se snímek dostane na nulu už při tržbách 1,5 miliardy dolarů.

Kromě USA a Kanady má nyní Avatar: The Way of Water největší úspěch v Číně, kde utržil přes 104 milionů dolarů, a dále ve Francii, Jižní Koreji, Německu a Indii, doplňuje web Deadline.com. Oproti prvnímu dílu se ale kvůli sankcím nepodívá na ruský trh, kde Avatar z roku 2009 utržil přes 100 milionů dolarů.

Zanedbatelný není ani výsledek v Česku, kde už novinku podle Unie filmových distributorů vidělo přes 459 tisíc lidí, má tržby 90,4 milionu korun a vede tabulku návštěvnosti.

V Číně situaci komplikuje šíření koronaviru, po náhlém a rychlém uvolnění protiepidemických opatření jsou nemocnice přeplněné lidmi s nemocí covid-19 a nestíhají krematoria, napsala agentura AFP. Britský deník Guardian odhaduje, že v zemi s 1,4 miliardy lidí nyní umírá až 5000 lidí denně a zhruba milion se každý den nakazí. "Producenti filmu hodně spoléhali na to, že se Čína stane tolik potřebným dodatečným zdrojem příjmu, který posune celosvětové tržby blíž k představám Jamese Camerona. To se kvůli koronaviru neděje," přitakává Paul Dergarabedian z analytické společnosti Comscore.

Podle něj ale Cameronovy filmy obvykle běží na dlouhou trať. "Avatar 2 bude průběžně přidávat tržby. Za několik měsíců uvidíme, kde se zastavily," dodává analytik, podle nějž dosavadní výsledky vůbec nejsou špatné a nelze vyloučit, že až se situace v Číně uklidní, Avatar: The Way of Water bude stále v tamních kinech.

Také podle agentury AP může být Avatar: The Way of Water tím typem filmu, na který budou lidé chodit ještě týdny, tím spíš, že si vybral příznivé období. Z podobně velkorozpočtových titulů jej v biografech ohrozí až komiksový Ant-Man and the Wasp: Quantumania, jenž bude mít premiéru v polovině února.

Výsledek rozhodne o budoucnosti ságy. James Cameron plánuje několik dalších filmů z tohoto sci-fi světa. Osmašedesátiletý režisér na novince pracoval od roku 2009, kdy uvedl první díl. Ten je s celosvětovými tržbami 2,9 miliardy dolarů dosud komerčně nejúspěšnějším filmem všech dob.

Cameron má nyní z podstatné části připraveného Avatara 3 plánovaného na Vánoce 2024. Teprve výsledky druhého a třetího dílu ale rozhodnou, zda režisér dokončí i čtyřku a pětku. Do nich už nyní investoval neupřesněnou částku. "Trh nám klidně může po pár měsících ukázat, že je vymalováno, my se rozhodneme skončit třetím dílem a nebudeme to prodlužovat donekonečna," přiznal dříve autor.