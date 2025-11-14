Film

Je animovaný Čeburaška vhodným vzorem pro ruské děti? Ruští poslanci tvrdí, že je Žid

před 11 minutami
Mezi ruskými poslanci se rozhořela debata o tom, jaké národnosti je oblíbená animovaná postavička ze sovětských časů Čeburaška. Podle nich je tato figurka Žid, uvedl server fontanka.ru. Zákonodárci se k tomuto tématu dostali kvůli financování projektu, jehož cílem je propagovat ruské dětské hrdiny, jejichž pozici ohrožuje konkurence ze zahraničí.
Postavička Čeburašky se poprvé objevila v knize Eduarda Uspenského z roku 1966. Později o ní vznikl vznikl i animovaný film Čeburaška.
Postavička Čeburašky se poprvé objevila v knize Eduarda Uspenského z roku 1966. Později o ní vznikl vznikl i animovaný film Čeburaška. | Foto: Soyuzmultfilm

"Žádné labubu. Jedině naše matrjošky," zaznělo na zasedání výboru pro rozpočet a daně Státní dumy během debaty o soutěži Rodná hračka. Šéf výboru Andrej Makarov navrhl, jestli by vhodnější než matrjoška nebyl Čeburaška.

Během diskuse došlo na otázku národnosti postavičky. Makarov připomněl, že do Sovětského svazu se dostala v bedně s pomeranči. Podle něho byl jedinou zemí, která v té době do SSSR dovážela toto tropické ovoce, Izrael. "Čeburaška je Žid," tvrdil Makarov.

Fontanka uvádí, že ostatní poslanci se toto jeho tvrzení snažili rozporovat a připomínali, že citrusy se dovážely také z Maroka a Španělska. Nicméně Makarov jejich argumenty odmítl a uvedl, že z Maroka se dovážely mandarinky a ve Španělsku Sovětský svaz pomeranče v té době nenakupoval. "Čeburaška není Španěl," zdůraznil.

