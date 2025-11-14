"Žádné labubu. Jedině naše matrjošky," zaznělo na zasedání výboru pro rozpočet a daně Státní dumy během debaty o soutěži Rodná hračka. Šéf výboru Andrej Makarov navrhl, jestli by vhodnější než matrjoška nebyl Čeburaška.
Během diskuse došlo na otázku národnosti postavičky. Makarov připomněl, že do Sovětského svazu se dostala v bedně s pomeranči. Podle něho byl jedinou zemí, která v té době do SSSR dovážela toto tropické ovoce, Izrael. "Čeburaška je Žid," tvrdil Makarov.
Fontanka uvádí, že ostatní poslanci se toto jeho tvrzení snažili rozporovat a připomínali, že citrusy se dovážely také z Maroka a Španělska. Nicméně Makarov jejich argumenty odmítl a uvedl, že z Maroka se dovážely mandarinky a ve Španělsku Sovětský svaz pomeranče v té době nenakupoval. "Čeburaška není Španěl," zdůraznil.
Čeburaška je animovaná postavička s velkýma ušima a černýma očima, která je trochu podobná myšce, ale je označována za "tvora vědě neznámého". Poprvé se Čeburaška objevil v dětské knize Eduarda Uspenského z roku 1966 a o tři roky později vznikl první animovaný film o Čeburaškovi, který vytvořil ruský animátor Roman Kačanov.