Amy Schumerová si známou panenku Barbie nezahraje, má příliš práce

před 21 minutami

Amy Schumerová, americká stand-up komička a herečka, si nakonec nezahraje Barbie v chystaném snímku, napsal server The Hollywood Reporter. Film má vyprávět o populární panence, která je celosvětovým fenoménem firmy Mattel. Herečka se podílela na scénáři, ale na ztvárnění role nemá čas vzhledem k jiným projektům. V květnu má premiéru její komedie Dámská jízda a kromě toho získala roli ve snímku She Came to Me. "Je to smůla, ale těším se na Barbie na velkém plátně," uvedla ke své zaneprázdněnosti. Snímek má vyprávět o tom, jak je Barbie vyhozena z Barbielandu do skutečného světa proto, že není dokonalá. V současnosti studio Sony hledá režiséra. Do kin by snímek měl dorazit v červnu 2018

autor: mad