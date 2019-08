Americký producent Rick McCallum žádá omluvu po radní Třeštíkové

Americký producent Rick McCallum žádá omluvu po pražské radní Haně Třeštíkové z hnutí Praha sobě za výrok, že se ocitl ve střetu zájmů, když byl členem správní rady fondu rozdělujícího peníze filmům točeným v Praze. Pokud to Třeštíková neučiní, McCallum se bude bránit soudně. Vyplývá to z dopisu jeho právního zástupce, který má agentura ČTK k dispozici. McCalluma, který pracoval na sériích Star Wars a Indiana Jones, Praha odvolala letos v dubnu.

Třeštíková v pátek uvedla, že nezpochybňovala McCallumovu morální integritu a váží si jej, ale není prý správné, aby o rozdělování peněz rozhodovali aktivní producenti. McCalluma pozvala k jednání na magistrát, aby si věc vyjasnili a nalezli možnou formu spolupráce.

Vyjádření pražské radní se podle advokátů dotklo producentovy důstojnosti, vážnosti a cti. Rovněž jej významně ohrozilo v profesním životě, píší právníci. Po radní chce McCallum zveřejnit omluvu na dvou zpravodajských serverech, které o jeho výměně ve správní radě referovaly. V ní má Třeštíková uvést, že McCallum nebyl ve střetu zájmů.

Kromě omluvy právníci požadují, aby radní ve vyjádření rovněž uvedla, že aktivní producent může být členem rady fondu a pro vyloučení střetu zájmu má fond svá pravidla. Pokud neučiní výše popsané, bude producent soudně požadovat 500 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Návrh na schůzku a hledání řešení od Třeštíkové považuje za nicneříkající a neřeší to situaci.

Hana Třeštíková uvedla, že si McCalluma profesně váží a nemá informace o tom, že by se dopustil jakéhokoliv nezákonného či nemorálního jednání. "Rozhodně nenaznačuji jeho jakékoliv pochybení, šlo o systémovou změnu a srovnání podmínek pro všechny. Mrzí mne, pokud se ho celá věc dotkla," sdělila.

Snahou bylo podle radní vyrovnat podmínky pro filmové producenty. "Nebylo ideální, aby projekty ostatních posuzovali aktivní producenti. Je to, jako kdyby vydavatel deníku dostával k posouzení na stůl rozvojové plány ostatních vydavatelství," uvedla Třeštíková.

Prague Film Fund v minulých dvou letech rozdělil 24,6 milionu korun mezi 19 českých a zahraničních filmů. Mezi snímky, které získaly v minulých letech finanční podporu Prahy, je například Spider-Man: Far From Home, který dostal zatím největší dotaci, a to pět milionů korun.

