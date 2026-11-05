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Film

Americká herečka Sally Fieldová, známá rolí matky Forresta Gumpa, slaví osmdesátiny

ČTK,Kultura
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Americká herečka a režisérka Sally Fieldová je dvojnásobnou držitelkou Oscara za nejlepší ženský herecký výkon. V roce 1979 získala sošku za roli dělnice v přádelně bavlny v sociálním dramatu Norma Rae a v roce 1985 za roli vdovy po místním šerifovi ve snímku Místa v srdci. Získala i třikrát cenu Emmy a dvakrát Zlatý glóbus (za Normu Rae a Místa v srdci). V pátek 6. listopadu oslaví 80 let.

Sally Field, herečka
Americká herečka, režisérka a filmová i televizní producentka Sally Fieldová je držitelkou dvou Oscarů a několika cen Emmy.Foto: Profimedia.cz – ČTK / APInvision / Amy Sussman
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Ve filmu Norma Rae (1979) si Sally Fieldová zahrála dělnici v přádelně bavlny a za roli získala Oscara.
Alfred Molina a Sally Fieldová jako Betty Mahmoodyová ve filmu Bez dcerky neodejdu (1991). Autentický příběh ženy, která se stala zajatcem v zemi svého manžela, se stal klasickým snímkem bojujícím za práva žen a rasovou snášenlivost.
Sally Fieldová a Michael Conner Humphreys ve filmu Forrest Gump (1994).
Sally Fieldová v roli vdovy, která pracuje jako noční uklízečka v mořském akváriu, v TV filmu Pozoruhodně bystrá stvoření (2026).
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Rodačka z Kalifornie začala svou kariéru v polovině 60. let v televizi. Ve filmu debutovala ve snímku Cesta na západ v roce 1967, kde si zahrála s Robertem Mitchumem a Kirkem Douglasem. Poté studovala herectví v New Yorku, zlomem byl rok 1977, kdy získala cenu Emmy za televizní film Sybil. Ve stejném roce začal její pětiletý vztah s Burtem Reynoldsem, se kterým si zahrála ve filmech Polda a bandita a Hooper.

V 90. letech si Sally Fieldová zahrála několik obětavých matek, kupříkladu v dramatu Bez dcerky neodejdu v roce 1991, které vzniklo podle slavného stejnojmenného románu Betty Mahmoodyové, nebo ve snímku Oko za oko. Hrála i matku Toma Hankse v oscarovém hitu Forrest Gump. Později hrála v televizi (cenu Emmy získala za seriál Pohotovost), v roce 2000 debutovala jako režisérka snímku Krasavice.

Sally Fieldová a Michael Conner Humphreys ve filmu Forrest Gump (1994).
Sally Fieldová a Michael Conner Humphreys ve filmu Forrest Gump (1994).Foto: 1994 Paramount Pictures

Letos v září se stala nejstarší ženou, která získala cenu Emmy pro nejlepší herečku v minisériích nebo TV filmu, a to za snímek Pozoruhodně bystrá stvoření (2026). Fieldová si v půvabném příběhu zahrála vdovu, která se na noční směně v mořském světě sblíží s chytrou chobotnicí a mladíkem, který se hledá.

Fieldová byla vdaná za Steve Craiga, se kterým má dvě děti. V druhé polovině 70. let 20. století měla vztah s hercem Burtem Reynoldsem. V letech 1984 až 1993 byla manželkou producenta Alana Greismana. Sally Fieldová je také známá jako aktivistka a bojovnice za práva gayů.

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