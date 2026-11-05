Americká herečka Sally Fieldová, známá rolí matky Forresta Gumpa, slaví osmdesátiny

Americká herečka a režisérka Sally Fieldová je dvojnásobnou držitelkou Oscara za nejlepší ženský herecký výkon. V roce 1979 získala sošku za roli dělnice v přádelně bavlny v sociálním dramatu Norma Rae a v roce 1985 za roli vdovy po místním šerifovi ve snímku Místa v srdci. Získala i třikrát cenu Emmy a dvakrát Zlatý glóbus (za Normu Rae a Místa v srdci). V pátek 6. listopadu oslaví 80 let.
Rodačka z Kalifornie začala svou kariéru v polovině 60. let v televizi. Ve filmu debutovala ve snímku Cesta na západ v roce 1967, kde si zahrála s Robertem Mitchumem a Kirkem Douglasem. Poté studovala herectví v New Yorku, zlomem byl rok 1977, kdy získala cenu Emmy za televizní film Sybil. Ve stejném roce začal její pětiletý vztah s Burtem Reynoldsem, se kterým si zahrála ve filmech Polda a bandita a Hooper.
V 90. letech si Sally Fieldová zahrála několik obětavých matek, kupříkladu v dramatu Bez dcerky neodejdu v roce 1991, které vzniklo podle slavného stejnojmenného románu Betty Mahmoodyové, nebo ve snímku Oko za oko. Hrála i matku Toma Hankse v oscarovém hitu Forrest Gump. Později hrála v televizi (cenu Emmy získala za seriál Pohotovost), v roce 2000 debutovala jako režisérka snímku Krasavice.
Letos v září se stala nejstarší ženou, která získala cenu Emmy pro nejlepší herečku v minisériích nebo TV filmu, a to za snímek Pozoruhodně bystrá stvoření (2026). Fieldová si v půvabném příběhu zahrála vdovu, která se na noční směně v mořském světě sblíží s chytrou chobotnicí a mladíkem, který se hledá.
Fieldová byla vdaná za Steve Craiga, se kterým má dvě děti. V druhé polovině 70. let 20. století měla vztah s hercem Burtem Reynoldsem. V letech 1984 až 1993 byla manželkou producenta Alana Greismana. Sally Fieldová je také známá jako aktivistka a bojovnice za práva gayů.
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