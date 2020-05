Allen má s filmem Deštivý den v New Yorku potíže, přesto o víkendu utržil nejvíc

Snímek Woodyho Allena Deštivý den v New Yorku, k němuž se nechtějí znát herci a jehož uvedení v USA zrušilo studio Amazon, byť film původně podporovalo, měl tento týden celosvětově nejvyšší tržby. Tvrdí to server Box Office Mojo, který data mapuje.

Woody Allen má s uváděním Deštivého dne v New Yorku potíže, přesto jeho film dokázal o víkendu vydělat nejvíc. | Foto: ČTK/APInvision

Podle serveru v době, kdy jsou kina kvůli koronaviru v mnoha zemích stále zavřená, snímek minulý víkend v Jižní Koreji utržil 330 tisíc dolarů, v přepočtu 8,5 milionu korun. Jižní Korea v minulých dnech začala protikoronavirová omezení uvolňovat.

Jak doplňuje britský list The Guardian, je těžké získat informace o tržbách, ale vypadá to, že Deštivý den v New Yorku si vedl nejlíp. Je daleko před animovaným snímkem Frčíme, který v Norsku utržil 17 tisíc dolarů, i před francouzským filmem Tenkrát podruhé, který se promítal v Austrálii, kde lidé dali za vstupenky 35 tisíc dolarů.

V USA byl úspěšný horor The Wretched, ale i ten s tržbami 69 tisíc dolarů zůstal daleko za Deštivým dnem.

Woody Allen má s uvedením tohoto díla potíže od obnovených obvinění, že údajně zneužil adoptivní dceru Dylan Farrowovou. Režisér vinu popírá. Dylanina adoptivní matka, herečka Mia Farrowová, z tohoto činu Allena obvinila už v roce 1992. Režisér byl vyšetřován, ale ne obviněn.

Dylan Farrowová poté zveřejnila článek v deníku Los Angeles Times v prosinci 2017, kdy byl film dotočen, ale ještě se na něm pracovalo. Uvedení v USA bylo naplánováno na rok 2019, avšak studio Amazon uvedení zrušilo a Allen je zažaloval za ukončení smlouvy.

Herci Timothée Chalamet, Rebecca Hallová a Selena Gomezová, kteří ve snímku účinkují, darovali velkou část honorářů na charitu a Hallová se dala slyšet, že spolupráce s Allenem lituje. Chalamet napsal, že nehodlá ze své práce na tomto filmu vydělat.

Film nakonec uvedli nezávislí distributoři mimo USA, například ve Francii, Španělsku, Mexiku, Rusku nebo Česku.

Prozatím snímek utržil 20,9 milionu dolarů, v přepočtu 536 milionů korun, a v červnu ho chtějí začít promítat také v Británii. V Česku Allenův film vidělo okolo 8800 diváků, utržil 1,3 milionu korun.