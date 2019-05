Alain Delon: Ženu jsem uhodil, ale sám jsem od žen dostal mnohem víc facek

Francouzský herec Alain Delon, kterýmá na festivalu v Cannes tuto neděli večer obdrží cenu za celoživotní dílo, se v novém interview vyjádřil k nedávným nařčením, jež ho provázejí. Nápad ocenit Delona vzbudil nevoli u aktivistů zejména kvůli hercovým starším výrokům o ženách či párech stejného pohlaví.

"Lidé si mohou říkat, co chtějí, na to jsem zvyklý. Ale ať nezpochybňují moji kariéru. Ta je bezúhonná," řekl třiaosmdesátiletý modrooký Alain Delon francouzskému nedělníku Le Journal du dimanche.

Delon je už přes pět dekád jedním z nejúspěšnějších evropských herců, zvláštnímu uznání se těší zejména v rodné Francii. V minulosti herec slavil úspěch i na festivalu v Cannes, kde roku 1963 hlavní cenu získal film Gepard režiséra Luchina Viscontiho, v němž Delon účinkoval po boku Burta Lancastera a Claudie Cardinalové.

V posledních letech herec vzbudil rozpaky několika prohlášeními, například když se označil za přítele francouzského krajně pravicového politika Jean-Marie Le Pena. Jindy Delon přiznal, že v minulosti uhodil ženu.

V novém rozhovoru si herec za některými svými staršími výroky stojí, o jiných tvrdí, že byly zkreslené. "Nemám nic proti sňatkům lidí stejného pohlaví," říká například. "Je mi to jedno, ať si každý dělá, co se mu zlíbí. Ale jsem proti tomu, aby dva lidé stejného pohlaví mohli adoptovat dítě," dodal.

"Řekl jsem, že jsem uhodil ženu? Ano. Ale měl jsem dodat, že sám jsem od žen dostal víc facek, než kolik jsem jich rozdal. Zato jsem nikdy v životě žádnou ženu neobtěžoval. Naopak jsem jimi sám byl obtěžován, a to dost," uvedl herec.

V rozhovoru též upřesnil, že politickým smýšlením je "úplný pravičák", ale krajní pravici prý nepodporuje.

Delonovy výroky se staly předmětem veřejné debaty v důsledku kauzy vedené na sociálních sítích pod hashtagem #MeToo, která žádala víc úcty k ženám a také jejich rovnoprávnější zastoupení nejen ve filmovém průmyslu. Kauza propukla poté, co se provalilo, že několik významných osobností showbusinessu včetně producenta Harveyho Weinsteina zřejmě opakovaně sexuálně obtěžovalo ženy.

Ze stejných pozic je nyní kritizován festival v Cannes za to, že chce odměnit Alaina Delona. Melissa Silversteinová, zakladatelka skupiny bojující za práva žen nazvané Ženy a Hollywood, si postěžovala, že festival oceněním Delona zároveň stvrzuje i "odpudivé hodnoty", které pro ni Delon ztělesňuje. Je to "rasista, homofob a misogyn," tvrdí aktivistická organizace.

On-line petice, spuštěná ze Spojených států, mezitím nabrala přes 25 tisíc signatářů, kteří jsou proti tomu, aby byl Delon oceněn. Signatáři petice herci vyčítají mimo jiné to, že chtěl "zastavit migraci do své země", jak stojí v textu prohlášení.

"Festival v Cannes v tomto ohledu urazil velkou cestu, letos zdvojnásobil počet žen v soutěžních sekcích," podotýká Rhona Richfordová, ve Francii žijící přispěvatelka filmového časopisu Hollywood Reporter. "To je na jednu stranu dobré, ale pokud zároveň chtějí ocenit Delona, je to chyba," míní novinářka.

Pořadatelé festivalu si však za svým rozhodnutím stojí. Podle nich Delon sice "není dokonalý", cenu však nedostává za své názory, nýbrž za celoživotní herecké výkony. Ocenění Delon převezeme v neděli večer.

"Nedáváme mu Nobelovu cenu míru," upřesnil začátkem týdne ředitel festivalu Thierry Fremaux.

"Alain Delon a le droit de penser ce qu'il pense" : Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes, défend la décision de remettre une palme d'or d'honneur à un acteur qui a reconnu avoir giflé des femmes et qui avait qualifié l'homosexualité de "contre-nature" #AFP pic.twitter.com/CPaxbSZDgY — Agence France-Presse (@afpfr) May 13, 2019

Na Delonovu podporu už také vystoupilo několik herců. "Co Alain Delon říká, je jeho věcí, ať s ním souhlasíme, nebo ne," tvrdí francouzská herečka Virginie Ledoyenová, prezidentka canneské poroty, která letos udělí cenu Queer Palm za nejlepší film s tematikou LGBT. "Je to velkolepý herec, který opravdu změnil svět filmu," dodává Ledoyenová.

Alain Delon na veřejnosti naposledy promluvil začátkem roku v bilančním rozhovoru pro francouzský týdeník Paris Match. "Život už mi moc nepřináší. Už jsem všechno poznal a viděl. Především ale nenávidím tuto dobu, je mi z ní na zvracení," řekl v lednovém interview herec, kterému se prý někteří dnešní lidé hnusí.

"Vše ovládá lež, všechno je překroucené. Lidé se navzájem nerespektují a nedrží slovo. Záleží jen na penězích. Po celé dny se omílají jen nějaké zločiny. Vím, že tento svět opustím bez lítosti," konstatoval.

Herec, producent a režisér Alain Delon přišel na svět 8. listopadu 1935 ve Sceaux na předměstí Paříže. "Byl jsem malý, divoký netvor," vzpomínal na své mládí plné útěků z domova a vyhazovů ze škol.

Vyučil se řezníkem, pak se ale dal do armády, s níž bojoval v Indočíně a ze které ho nakonec vyhodili. Zapadl do pařížské bohémy a živil se všelijak. Na stříbrné plátno mu pomohl zajímavý chlapecký zjev, jehož poprvé roku 1957 využil režisér Yves Allégret ve snímku Když se do toho zaplete žena.

Delonova kariéra se pak naplno rozjela, když o tři roky později natočil drama V plném slunci režiséra Reného Clémenta. V něm ztvárnil jednu ze svých prvních hlavních rolí.

"Moje matka mě obdařila příznivým zjevem a brzy ve své kariéře jsem potkal mistry jako Luchina Viscontiho, Michelangela Antonioniho nebo Jean-Pierra Melvilla. A s takovými předpoklady by neuspěl jen idiot," řekl Delon, který nakonec účinkoval v téměř stovce filmů jako Černý tulipán, Borsalino, Sicilský klan, Dva muži ve městě, Smrt darebáka nebo Swannova láska.

Objevil se také v detektivních seriálech Fabio Montale a Frank Riva, v posledních letech hrál Julia Caesara v komedii Asterix a Olympijské hry nebo účinkoval v romantické komedii Jeden manžel navíc.

Hrdinové, které ztvárnil, jsou často solitéři porušující zákony i konvence, navenek tvrdí a nekompromisní, uvnitř ale plní rozporů.

Delon byl ve své době nejoblíbenějším francouzským hercem, na vrcholu kariéry mu ve Francii konkuroval snad jen Jean-Paul Belmondo. V roce 2005 byl Delon povýšen do hodnosti důstojníka Čestné legie za přínos světovému filmovému umění.

V roce 2011 byl Alain Delon také součástí oficiální francouzské delegace, která přijela do Prahy na pohřeb prezidenta Václava Havla. Přátelství obou osobností a ctitelů kinematografie i divadla se datovalo zhruba od počátku 90. let minulého století. Jako "znalci žen" byla Delonovi v roce 2008 svěřena role předsedy poroty soutěže krásy Česká Miss.