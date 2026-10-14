Affleck kritizoval rutinní výrobu filmů. S thrillerem Zvířata se na ní ale sám podílí

Na Netflixu jsou od minulého týdne k vidění Zvířata - thriller, který Ben Affleck režíroval, spolunapsal a zahrál si v něm hlavní roli. Do 106 minut se pokusil dostat únos, výkupné, volební kampaň i rozpad manželství. Vršení různých krizí ale většinou nepřeroste v pamětihodný filmový zážitek.
V dramatu Gone Baby Gone z roku 2007 dokázal Ben Affleck z pátrání po zmizelé holčičce udělat příběh nastolující řadu neřešitelných morálních dilemat. V krimi Město o tři roky později nabídl napínavé bankovní loupeže i střízlivý pohled na realitu dělnické části Bostonu. A konečně v oscarovém Argu se mu před 14 lety díky soustředěné režii a vrstevnatému scénáři dařilo udržet diváky v napětí, i když vyprávěl o historické události se známým koncem.
Affleckovy dosavadní krimifilmy byly přístupné, ale zároveň diváky nepodceňovaly. Proto jsou aktuální Zvířata takovým zklamáním. Čtyřiapadesátiletý americký herec a režisér má opět k dispozici slibný námět, dobré herce a zkušeného kameramana. Tentokrát však jejich schopnosti přispívají především k tomu, že se jeho netflixovský thriller dá vůbec dokoukat.
Ohrozit vlastní budoucnost kvůli cizímu dítěti?
Ben Affleck hraje Marka Kimballa, kandidáta na starostu Los Angeles, který potřebuje získat hlasy latinskoamerických obyvatel města. Na veřejnosti jim vyjadřuje podporu a chlubí se svou španělštinou. Když ho ale hospodyně Cecilia požádá, aby zaměstnal jejího partnera Ramóna, odmítne. Muž nemá povolení k pobytu a Kimball nechce riskovat skandál. Jeho vstřícnost zkrátka končí tam, kde by se mohla nepříznivě projevit ve volebních výsledcích.
Během Halloweenu protagonistovi zvoní telefon. Jde o únosce, který tvrdí, že má Markova syna a za jeho život požaduje sedm milionů dolarů. Kimball ovšem vložil veškeré jmění do kampaně, takže je odkázán na pomoc pochybné zprostředkovatelky. Uprostřed vyjednávání se však jeho syn vrací domů. Únosce si spletl děti a zajal Ramónova chlapce. Výkupné přesto žádá dál. Mark se musí rozhodnout, zda kvůli cizímu dítěti ohrozí svou budoucnost.
Podobnou zkouškou prošel už hlavní hrdina slavného japonského filmu Nebe a peklo z roku 1963. Režisér Akira Kurosawa situoval do podobně nezáviděníhodné situace bohatého manažera obuvnické firmy. Uneseným dítětem byl syn jeho řidiče. Kurosawu zajímala především sociální propast mezi lidmi, kteří činí rozhodnutí, a těmi, kteří nesou následky. Americký režisér Spike Lee pak vloni tentýž námět převedl do současného New Yorku.
Affleck tedy přichází s již třetí variací příběhu, jehož podstata spočívá v něčem důležitějším než v záměně dvou synů. V centru dění se tentokrát poprvé neocitá podnikatel, ale politik, což morálně hutné zápletce přidává další rozměr. Pomoc slabším je součástí Kimballova veřejného obrazu. Obětování několika milionů mu může pomoct přesně u těch voličů, které potřebuje oslovit. Dobrý skutek a cynický kalkul splývají v jedno.
Mnoho psů, zajícova smrt
Zvířata však (a)morální aspekt výkupného probírají především v dialozích. Postavy jednoduše vysloví, co je na celé situaci problematické, a příběh se posouvá k další komplikaci. Možnost, že záchrana dítěte poslouží jako součást volební kampaně, film nerozvíjí natolik, aby výrazněji proměnila náš pohled na hlavní postavu.
Pozornost se místo toho přesouvá k manželské krizi, shánění peněz a vyjednávání s únoscem. Uvedené zdroje napětí by se mohly navzájem posilovat. Film mezi nimi ale spíš zmateně přepíná. Partnerská hádka přeruší vyjednávání, poradce připomene volební zájmy a další telefonát vrátí pozornost všech postav k výkupnému. Žádný konflikt nedostane dost prostoru. Thrilleru o únosu ustavičně padá řetěz, manželské drama postrádá přesvědčivě vykreslený vztah a politická kritika se omezuje na pojmenování pokrytectví.
Okolnosti vzniku filmu napovídají, odkud se jeho rozpolcenost vzala. Původně v něm měli hrát Matt Damon a Jennifer Garnerová. Affleck přípravy zastavil, když zjistil, že Spike Lee chystá podobný projekt. Později se k němu vrátil, převzal roli po Damonovi, který byl zaměstnán Odysseou Christophera Nolana, a scénář překopal. Zatímco původní verze údajně stála především na zvratech, v nové chtěl zkoumat neshody v manželství a rozdíl mezi skutečnou a pouze předstíranou poctivostí.
Jenomže přidané konflikty se s thrillerovou zápletkou organicky nedoplňují. Kimballova žena Abigail má milence, ale o jejich vztahu se dozvíme sotva tolik, aby nevěra mohla posloužit jako záminka k hádce. Manželé si vyčítají sobectví a zradu, ale jejich společný život zůstává záhadou. Pořádně nevíme, na čem svá obvinění zakládají. Jakkoli by měli působit jako lidé, kteří se důvěrně znají a dokážou si ublížit, připomínají spíš účastníky televizní debaty.
Také v hereckém projevu Afflecka a Kerry Washingtonové, která hraje Abigail, mizí rozdíly mezi strachem o dítě, ponížením z nevěry a úzkostí z politické prohry. Hrají stále se stejnou naléhavostí, takže nakonec nic nevynikne. Steven Yeun jako Sam mezitím nejen radí, ale taky vysvětluje, co si máme o Markovi myslet. Ujištění, že je to přes všechny chyby dobrý člověk, působí zvlášť nepatřičně ve filmu, který chce právě takové jistoty zpochybňovat.
Nejlépe z obsazení vychází Gillian Andersonová. Její Dayle nabízí Kimballovi peníze a diskrétní řešení problému. Bílý kostým a pološeptem pronášené repliky z ní dělají téměř karikaturu vlivné obchodnice. Andersonová však dokáže být zábavná právě v takto přehnané poloze. Její herectví zároveň naznačuje, že by Zvířatům prospěl důslednější příklon k černé komedii. Film se místo toho tváří vážně i ve chvílích, kdy dialogy zní jako citace z motivační příručky.
Odbyté epizodní příběhy
Affleckův režijní cit se nicméně úplně nevytratil. První vyděračské telefonáty jsou zachycené v nepřerušovaném záběru, který navozuje svíravý pocit z nemožnosti úniku. Není potřeba žádné dodatečné vysvětlování, čím postavy procházejí. O to bolestivější je pak sledovat všechny ostatní scény, v nichž proti sobě stojí dva herci a pouze probírají situaci.
Kameraman Robert Elswit nedostává moc příležitostí ukázat Los Angeles jako město, v němž vedle sebe koexistují neslučitelné světy. Právě lidé mimo Kimballův dům zůstávají nešťastně upozaděni. Zejména Ramónova vlastní snaha jednat působí jako samostatná dějová linka, na kterou nezbylo víc času. Film chce kritizovat politika, který se o migranty zajímá jen tehdy, když mu mohou posloužit. Sám je však využívá především k rozehrání dramatu hlavního hrdiny. Ve finále pak veškeré boční příběhy a složitější otázky přebíjí akce a účelové zvraty.
Nabízí se hledat za podobným tvůrčím selháním Netflix s jeho výrobním modelem upřednostňujícím kvantitu před kvalitou. Sám Affleck v roce 2022 přirovnal množství filmů vyráběných zmíněnou platformou k montážní lince. Při představování společnosti Artists Equity, kterou založil s Mattem Damonem, přitom zdůrazňoval péči o jednotlivé projekty a vyjadřoval touhu točit filmy, na něž si lidé vzpomenou i za dvacet let. Teď paradoxně sám natočil thriller, který vám v paměti nezůstane ani do konce víkendu.
Film
Zvířata
Režie. Ben Affleck
Netflix, premiéra 9. října 2026
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