Nahlásíte vnuka, když se zradikalizuje? Deneuveová v novém filmu čelí islamistům

Nejlepším způsobem, jak zachránit radikalizované mladé Evropany, kteří se rozhodli opustit kontinent a přidat k islamistům válčícím na Blízkém východě, jsou tolerance a snaha o pochopení, aniž bychom takové lidi soudili.

Na festivalu Berlinale to tento týden prohlásila slavná francouzská herečka Catherine Deneuveová. Pětasedmdesátiletá pařížská rodačka ve snímku nazvaném L’adieu à la nuit (Farewell to the Night) ztvárnila protagonistku, která se snaží zabránit svému vnukovi v tom, aby odjel do Sýrie a začal válčit po boku Islámského státu.

"Rozhodně je ta žena inteligentní, ale zároveň také tolerantní. Nesoudí, snaží se chápat," popisuje Deneuveová svou postavu.

Ta se jmenuje Muriel a ve snímku vede poklidný život na francouzském statku, kde chová koně. Idylu naruší návštěva vnuka Alexe, kterého Muriel vychovala poté, co Alexova matka zemřela při nehodě.

Alex hraný Kaceym Mottetem Kleinem se přijíždí rozloučit, údajně předtím, než odjede za prací do Kanady. Během jeho krátkého pobytu na statku však Muriel zjišťuje, že vnuk konvertoval k islámu - a že je za tím žena, jeho přítelkyně Lila.

Vztahy mezi babičkou a vnukem se začínají komplikovat, hoch odmítá odpovídat na otázky, odcizuje se a víc než o okolní svět se zajímá o kázání na internetu a telefony s tajemnou osobou, s níž neustále něco plánuje.

Možná proto, že sama vyrůstala v muslimském Alžírsku, se Muriel rozhodne vnukovo nové náboženství přijmout a situaci pochopit. Teprve když se dozví, že vnuk hodlá odjet do Sýrie a přidat se k Islámskému státu, stane Muriel před dilematem - pokusí se vnukovi plán rozmluvit, nebo ho nahlásí úřadům?

Film natočil pětasedmdesátiletý režisér André Téchiné, autor snímků Sestry Brontëovy, Místo zločinu nebo Časy se mění. Tentokrát se prý nejvíc zaměřil na situaci, kdy rázná venkovská žena musí najít způsob, jak vnukovi pomoct, přestože ten už "přešel na druhou stranu" pomyslné barikády. "Chtěl jsem, aby se diváci ptali, jak by reagovali v Murielině kůži," říká Téchiné.

Muriel se ve snímku nakonec s prosbou o pomoc obrací na bývalého islamistu, který v Sýrii chvíli žil, ale nakonec se vrátil zpět do Francie.

Scéna z filmu ukazuje střet mezi Muriel a jejím vnukem. | Video: The Upcoming

Podle agentury ČTK se film z velké části odehrává v průběhu pěti dnů. Ukazuje stále se prohlubující propast mezi babičkou a vnukem - třeba prostřihy rodinné oslavy Muriel a jejích přátel, na níž se pije alkohol, poslouchá hudba a tancuje, s kázáním radikálních muslimů, jehož se v tu chvíli účastní dle muslimských zvyků náležitě oblečený Alex.

Alexe film ukazuje jako někoho, kdo islámu rozumí pramálo a mnoho netuší ani o politické situaci v Sýrii. Alex i jeho přítelkyně Lila čerpají informace především z internetu. Právě ten je přivede na myšlenku, že jediný život, který stojí za to, je ten, který následuje po smrti.

Alexova přítelkyně Lila, jíž ztvárnila Oulaya Amamraová, se na statku také objeví, jinak pracuje jako pečovatelka v domově důchodců. Tam se s láskou stará o seniory, avšak z náboženských důvodů odmítá umývat muže.

Lila přísně dodržuje nařízení islámu, pročež nepije, nekouří a odmítá pohlavní styk před uzavřením sňatku. Zároveň jí ale nedělá problém okrást Muriel o 6000 eur. Obhájí si to pro sebe tím, že Muriel není muslimka, tudíž takový čin nepředstavuje prohřešek proti islámu.

Právě takové scény, které ukazují odlišný přístup postav, kritizují recenzenti, kteří snímek na festivalu Berlinale viděli. Televizní a rozhlasová stanice RBB psala o "příliš jednoduchém příběhu" a "černobílém schématu postav".

Podobně to vnímal oborový časopis Variety, podle něhož se sice režisér Téchiné snažil o vybalancovanější pohled na muslimy v Evropě, než je běžné, stejně ale nakonec natočil jen povrchní drama. "Koncepčně je největší chyba v postavě Alexe, která by potřebovala více nuancí, aby ožila," napsalo Variety.

Autoři filmu na Berlinale přiznali, že spoustu dialogů přepsali podle rozhovorů skutečných deradikalizovaných džihádistů. "Často to bylo slovo od slova. Chtěl jsem, aby to diváci slyšeli," vysvětluje režisér.

K islamistickým vojákům v Sýrii a Iráku se přidalo zhruba 5000 Evropanů, nejvíc z Británie, Francie, Německa a Belgie. Podle loňských údajů Evropského policejního úřadu se jich zhruba 1500 do Evropy vrátilo.

Film L’adieu à la nuit, který vznikl ve francouzsko-německé koprodukci, je na Berlinale v těchto dnech promítán mimo soutěž. Vítěze hlavní ceny, takzvaného Zlatého medvěda, vybere v sobotu večer porota vedená francouzskou herečkou Juliette Binocheovou.