Příběh kapsářky ovládl 48hodinový filmový festival. Tvůrci dřív promítali v Cannes

Foto: Jan Petrák

Atraktivní mladá dívka krade lidem v pražském metru hodinky, mobily či peněženky. Při činu ji chytí tajný policista. Záhy mezi nimi přeskočí jiskra – ale nakonec se všechno ukáže být úplně jinak. Krátký snímek Good Catch režisérů Janka Cingroše, Jana Chramosty a Lukáše Venclíka z týmu Popojedem ovládl letošní pražský ročník festivalu 48 Hour Film Project a postoupil do mezinárodního finále.

Z něj se může dostat až na prestižní festival v Cannes, což už se Cingrošovi a spol. v minulosti podařilo. Po nedělní premiéře a vyhlášení vítězů v pražském kině Dlabačov si včera film Good Catch odbyl i on-line premiéru.



"Máme hroznou radost. Možná dokonce ještě větší," připomíná Cingroš tři roky staré vítězství na pražské "osmačtyřicítce" s filmem Bio Buddy, který to nakonec dotáhl až do Cannes. "Jakákoli další cena by byla samozřejmě velká čest, nicméně ta mezinárodní konkurence je ohromná, tak není moudré cokoli očekávat. Ale v Cannes se nám samozřejmě líbilo, to zase ne že ne," doplňuje s výhledem na mezinárodní finále, které se v březnu uskuteční v Rotterdamu.



Devátého pražského ročníku největší světové soutěže v natáčení filmů za omezený čas se letos zúčastnilo 38 štábů. "Snímek dokázali natočit a odevzdat všichni, což je skvělý výsledek," říká jeden z producentů akce Štěpán Etrych.

V hlavní soutěži se nakonec ocitlo 33 filmů: některé štáby nestihly časový limit 48 hodin, jiné odstoupily poté, co ve svých filmech objevily chyby. Všechny natočené snímky jsou zdarma ke zhlédnutí na webu festivalu 48film.cz.

Během soutěže 48 Hour Film Project museli autoři v průběhu 48 hodin napsat, natočit, sestříhat a odevzdat krátký film o délce 4 až 7 minut a vtělit do něj několik povinných prvků.

Letos jimi v Praze byly postava nezaměstnaného Robina Ženkleho či nezaměstnané Radky Ženklové, rekvizita v podobě náramkových hodinek a replika "Ber věci tak, jak jsou". Kromě toho si každý tým vylosoval svůj žánr.

Právě od povinných prvků se při vymýšlení svého příběhu odrazil vítězný štáb Popojedem. "Nezaměstnaná hlavní postava a rekvizita hodinky? To je jasná zlodějka! Zápletka tedy bude policista, co se do ní zamiluje," popisuje tvůrčí proces režisér Jan Chramosta.

1. místo: Good Catch, režie Janek Cingroš, Jan Chramosta, Lukáš Venclík. | Video: 48 Hour Film Project

Protože si jeho štáb vylosoval žánr rodinný film, museli ještě scénář vyladit v jeho duchu. "Řešením rovnice nakonec bylo, že jsou rodina rovnou hlavní hrdinové," říká Chramosta. "Taková trochu divná rodina. A to nás baví," dodává s úsměvem jeho režisérský parťák Cingroš.

Hlavních rolí v Good Catch se ujali Adéla Koutná a Eliáš Jeřábek. Kromě ceny za nejlepší film získali Popojedem před zaplněným hledištěm kina Dlabačov ještě čtyři trofeje: za scénář, kameru, nejlepší herečku a produkci.

Podstatná část Good Catch se odehrává v pražském metru. Štáb si předem vyjednal povolení, aby v jeho prostorách mohl natáčet. "My toho měli domluveného docela hodně. Sokolovnu, velikou kancelářskou budovu… Za metro může náš kameraman Lubomír Krupka. Přišlo mu to jako vizuálně zajímavé a dynamické prostředí a chtěl, abychom něco točili v metru. Nakonec je z toho půlka filmu a ke zlodějce se to taky hodilo," popsal Cingroš.

2. místo: Sirens, režie Steen Agro. | Video: 48 Hour Film Project

Jeho štáb tak ve finále už podruhé zažije světovou konkurenci z dalších 130 měst, v nichž se 48 Hour Film Project koná. V Seattlu roku 2017 skončili Popojedem s filmem Bio Buddy na druhém místě. "Máme obrovskou radost, že jsme se znovu dostali do finále, a těšíme se, že si uděláme party v Rotterdamu. To tehdy nešlo, protože Seattle je dost daleko. Do Nizozemska nás ale pojede co nejvíc a pořádně si to užijeme," říká Chramosta.



Naději na mezinárodní finále a postup do Cannes mají ale také druhý a třetí film z letošní pražské soutěže - režisér Steen Agro s filmem Sirens a David Laňka s Martinem Müllerem, kteří natočili snímek Ve skříni.

V lednu 48 Hour Film Project spustí novou on-line soutěž právě pro týmy ze stupňů vítězů z jednotlivých měst. Patnáct nejlepších si zajistí dodatečnou místenku v mezinárodní finále, osm pak pojede rovnou do Cannes.