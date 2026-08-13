Film Tango pro 3 odhaluje zákulisí taneční soutěže, objeví se v něm i hvězdy StarDance

Film Tango pro 3 režisérky Lenky Kny nechá diváka nahlédnout do zákulisí televizní taneční show. Společně s choreografem Markem Dědíkem, kameramanem Michalem Baumbruckem a architektem Otou Hauslerem propojila režisérka klasické filmové vyprávění s výtvarně stylizovaným světem televizních přenosů
Snímek o světě, kde se pod blyštivým povrchem skrývá svět ostré konkurence, mediálních manipulací a zákulisních intrik, uvedou kina od 1. října, informovala za distribuční společnost Bioscop Jana Šafářová.
„Tanec ve filmu není pouze atraktivní podívanou. Choreografie postupně odhalují vztahy mezi postavami, jejich nejistotu, vzájemné soupeření i emoce, které nedokážou vyjádřit slovy,“ uvedla scenáristka a režisérka Kny.
V příběhu Julii v podání Kristýny Bokové a Kristiána, kterého hraje Ján Koleník, nečekaně spojí populární taneční show a touha uspět. Dosáhnout stejného cíle není snadné, protože každý z nich má jinou motivaci.
Julii se právě rozpadl život. Taneční soutěž bere jako šanci dokázat sobě a svým blízkým, že se nevzdává a pokud bojuje, tak podle pravidel. Charismatický tanečník Kristián touží vrátit se na vrchol a zachránit si kariéru, ve které před lety zářil se svou bývalou partnerkou Viki v podání Heleny Dvořákové.
Kristián tanec miluje nadevše a pro úspěch, obdiv a potlesk publika je ochoten udělat téměř cokoli. Ve světě, kde rozhodují lajky a pomíjivá přízeň diváků, zpočátku vnímá Julii jen jako prostředek, který ho má k vítězství dovést.
„Kristián je v podstatě krize středního věku kamuflovaná perfektním držením těla. Bojí se stárnutí, osamělosti a toho, že mu status a pozornost zmizí dřív, než pochopí, že je vlastně nikdy nepotřeboval tolik, kolik si myslel," uvedl ke své postavě Koleník.
V dalších rolích se objeví Marek Taclík jako producent, kterého zajímá jen sledovanost, Marek Němec představující režiséra, který se snaží zachovat soutěži duši, Adam Mišík jako mladý tanečník Jakub nebo Jana Krausová v roli terapeutky balancující mezi podporou svých svěřenců a službou showbyznysu.
Tanečníci ze StarDance
Objeví se ale také skuteční tanečníci spojení se StarDance, jako jsou Richard Genzer nebo Marek Dědík či účastníci minulých ročníků, mezi nimiž je kromě Mišíka také Zuzana Norisová či Denis Šafařík.
Příprava vyžadovala od hlavních představitelů zvládnutí choreografií i vzájemnou důvěru. „U párového tance je důvěra naprosto klíčová. Když si navzájem věříte, můžete se uvolnit, přestat myslet na techniku a soustředit se na příběh a emoce,“ podotkla Boková ke spolupráci s Koleníkem.
Boková v minulosti tanec studovala, slovenský herec Koleník se roce 2022 zúčastnil taneční soutěže Let's Dance a spolu s partnerkou v soutěži zvítězili.
Vedle romantiky, humoru a tance otevírá film Tango pro 3 témata tlaku na výkon, závislosti na uznání okolí, pomíjivosti popularity i odvahy přijmout životní změnu.
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