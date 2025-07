Film Sbormistr triumfoval ve Varech. Získal cenu provozovatelů evropských kin

Český film Sbormistr získal na filmovém festivalu v Karlových Varech ocenění od provozovatelů evropských kin Europa Cinemas Label, která je jednou z cen nestatutárních porot. Ocenění filmu pomůže dostat se do sítě evropských kin, řekl oceněný režisér Ondřej Provazník. Cena se uděluje jednomu evropskému filmu z hlavní soutěže a ze soutěže Proxima.

"Myslím, že je to úplně skvělý, protože právě tahle cena se uděluje jenom na pěti velkých evropských festivalech. Je jistou zárukou pro kinaře, kteří promítají kvalitní umělecké snímky, že film vezmou k sobě do kina a promítá se. Je strašně těžké v té konkurenci evropských a světových filmů se do té kinobibliotéky všude po světě po Evropě dostat a tohle je vlastně v jistým smyslu splněný sen," řekl režisér.

Porota ocenila také výkon mladé představitelky hlavní role Kateřiny Falbrové v její debutové roli okouzlené mladé dívky. A také fakt, že film je natočen na zrnitém 16milimetrovém materiálu, což láká do nostalgického světa 90. let. "Nebyla to ale pro nás vůbec snadná volba, protože v letošním ročníku soutěže nás zaujala rozmanitá škála osobitých soutěžních snímků, ale nakonec jsme se jednomyslně shodli na tomto velmi silném filmu," řekl porotce Daniel Krátký.

Producent Jiří Konečný uvedl, že film je natočen citlivě. "Tato cena by to mohla pomoct zpropagovat, aby se lidi toho filmu nebáli. Moje ideální představa je, že na něj budou právě chodit třeba rodiče s dětmi, že ten film bude fungovat pro výchovu ve školách. V to velmi doufám, bylo to naším velkým cílem," řekl.

Drama Sbormistr se odehrává v proslulém dívčím pěveckém sboru, který vede pětatřicátník Vítězslav Mácha v podání Juraje Loje, charismatický muž s pověstí skvělého, ale také autoritářského sbormistra. Život elitního souboru sleduje divák očima třináctileté Karolíny, která se v extrémně soutěživém kolektivu snaží prosadit a vyrovnat se tak své starší sestře. Hlavní sesterskou dvojici ztvárnily v době natáčení třináctiletá Kateřina Falbrová a patnáctiletá Maya Kintera.

Film v Karlových Varech na 59. ročníku Mezinárodního filmového festivalu soutěží v hlavní soutěži a usiluje o Křišťálový glóbus. Snímek měl premiéru 6. července na festivalu a tuzemská kina jej promítají od 10. července.

O ceně Europa Cinemas Label, která se uděluje od roku 2003 na pěti evropských festivalech, rozhoduje porota složená z provozovatelů kin ze sítě Europa Cinemas. Jejím cílem je zlepšit propagaci a distribuci vítězných snímků a udržet filmy déle v povědomí diváků.

Další ocenění udělila Ekumenická porota, a to hlavní cenu americkému filmu Od základu a čestné uznání snímku Kino Džazíra v turecko-íránsko-bulharsko-rumunské koprodukci. Tato porota oceňuje od roku 1994 filmy z Hlavní soutěže, které mají nejen vysokou uměleckou úroveň, ale zároveň si kladou otázky týkající se společenských, politických, etických a duchovních hodnot. Vyzdvihuje režiséry, kteří kladou důraz na hledání pravdy, spravedlnosti a naděje v souladu s křesťanskou naukou.

Mezinárodní asociace filmových kritiků udělila dnes dvě Ceny FIPRESCI. Z Hlavní soutěže byl oceněn francouzský film Z Lásky a belgický snímek Před a po. Tyto oceněné filmy podle poroty nejlépe reprezentují filmové umění a jeho inovativní podoby.