Queer festival Mezipatra zahajuje film Tom of Finland o výtvarníkovi, jenž kreslil jen homosexuály

Ode dneška do 17. listopadu se bude v Praze a pak v Brně konat filmový festival Mezipatra, který představuje tvorbu gay a lesbických autorů a autorek. Kromě filmů nabídne i tematické výstavy a hudební večírky. Zahajovací biografický snímek Tom of Finland o finském malíři Toukovi Laaksonenovi, jenž zobrazoval pouze homosexuální muže, bude od 9. listopadu v české distribuci.

Snímek o finském malíři, který používal pseudonym Tom of Finland a věnoval se výhradně zobrazování homosexuálních mužů, zahajuje 2. listopadu festival Mezipatra.

O týden později přijde film kypersko-finského režiséra Domeho Karukoskiho do české distribuce. Soutěží také o Oscara za cizojazyčný snímek.

O "Tomovi z Finska", vlastním jménem Toukovi Laaksonenovi (1920-1991), se mluví jako o nejvlivnějším gay umělci 20. století, který svými kresbami změnil svět a přinutil ho přemýšlet o odlišnostech.

Pro jeho obrazy jsou typičtí svalnatí muži s naddimenzovanými genitáliemi, často ve vysokých botách, těsných džínách, kůži či v uniformách. Jeho kresby se staly součástí popkultury, stejnojmenné biografické drama ale vypráví o tom, že umělcův život nebyl plný radosti a potěšení, které jsou vlastní jeho tvorbě.

Muž, který propagoval bezpečný sex

Po střední škole studoval Laaksonen reklamu a marketing a také klavír a skladbu v Helsinkách. Za své služby ve druhé světové válce získal státní vyznamenání Kříž svobody.

V roce 1953 potkal životní lásku, Veliho Mäkinena, s nímž žil 28 let až do jeho smrti. O čtyři roky později vyšla Laaksonenova kresba na titulní straně amerického magazínu Physique Pictorial a zrodil se pseudonym Tom of Finland.

Režisér Dome Karukoski (40) O filmu Tom of Finland mluví jeho režisér Dome Karukoski jako o příběhu o svobodě, bytí sám sebou, o hrdém přijímání vlastní sexuality.

Karukoski je dnes ve Finsku nejznámějším režisérem střední generace, pět jeho filmů tam navštívilo víc než 100 lidí, což se považuje za hranici blockbusteru.

, pět jeho filmů tam navštívilo víc než 100 lidí, což se považuje za hranici blockbusteru. Posbíral celkem 33 nominací na Finské národní filmové ceny. V Británii aktuálně natáčí svůj první anglicky mluvený projekt, biografii J. R. R. Tolkiena.

Své kresby publikoval v amerických, švédských a dánských gay magazínech, ve Finsku byla totiž homosexualita až do roku 1971 trestná. V roce 1973 opustil místo v reklamní agentuře a začal se plně věnovat výtvarnému umění.

O pět let později založil v Los Angeles Tom of Finland Company a v roce 1984 Tom of Finland Foundation. Tehdy také vytvořil kampaně na podporu bezpečného sexu jako reakci na epidemii AIDS.

První výstavu v Helsinkách měl až rok po smrti, za niž mohlo plicní onemocnění.

Před třemi lety ve Finsku vyšla poštovní známka s jeho kresbami a letos měla jako součást oslav výročí sta let finské nezávislosti premiéru filmová biografie Tom of Finland. Od letošního roku mohou ve Finsku vstupovat páry stejného pohlaví do manželství.