Fillovo Zátiší se sokolem se vydražilo za 11,3 milionu Kč. Mezi nejdražší díla autora se nedostal

Dílo se nakonec nedostalo mezi deset nejdráže prodaných obrazů Emila Filly na dražbách v Česku. Vyvolávací cena přitom byla 5,8 milionu korun. Olej kombinovaný s pískem na plátně, který bývá také někdy nazýván Zátiší se sokolem a podnosem, Filla vytvořil v roce 1930.

Praha - Obraz Zátiší se sokolem od českého malíře Emila Filly se na nedělní aukci v Praze prodal za 11,3 milionu korun včetně aukční přirážky. Nedostal se tak mezi deset nejdráže prodaných obrazů tohoto autora na dražbách v ČR.

Vyvolávací cena byla 5,8 milionu. Za 2,8 milionu včetně přirážky se v pražském Mánesu vydražil další Fillův obraz Zátiší s pohárem, jablkem a vinným hroznem na tácku, jehož cena začínala na 1,6 milionu korun. O dosažených cenách informoval Vladimír Neubert z pořádající Galerie Art Praha.

Olej kombinovaný s pískem na plátně, který bývá také někdy nazýván Zátiší se sokolem a podnosem, Filla vytvořil v roce 1930. Dílo, jehož prvním majitelem byl spisovatel Adolf Hoffmeister, bylo v roce 1959 zkonfiskováno ze sbírky předního sběratele českého moderního umění do Národní galerie v Praze. Dlouhou dobu pak zdobilo kancelář jejího generálního ředitele Jiřího Kotalíka. Počátkem 80. let minulého století byl obraz umístěn do Památníku Emila Filly na zámku Chropyně, po listopadové revoluci byl vrácen v restituci.

Podle aukčního katalogu Filla v Zátiší se sokolem dovedl k vrcholu tu fázi kubismu, která je v uměleckohistorické literatuře označována jako lyrická. "Současně ho můžeme přiřadit k autorově okouzlující sérii tzv. ´bílých zátiší´, v nichž dominovalo delikátní užití bílé barvy a jež vynikaly neobyčejnou tvarovou a kompoziční harmonií," píše se v expertize citované v katalogu.

Z roku 1930 pochází také Zátiší s pohárem, jablkem a vinným hroznem na tácku. "Kromě rozměrnějších obrazů figurálních, jako je Žena při toaletě (1929) a Po koupeli (1930), namaloval v té době řadu drobných zátiší, jako je toto, pro jejichž charakteristiku se hodí asi nejlépe adjektiva odpočinkový a rozkošnický," píše se v expertize k této malbě. Bez aukční přirážky byla dnes vydražena za 2,3 milionu korun, Zátiší se sokolem bylo bez aukční přirážky prodáno za 9,2 milionu.

Malíř a jeden z průkopníků moderního umění v Česku Emil Filla (1882-1953) patří k nejoblíbenějším autorům současných sběratelů. Dosud nejdráže z jeho obrazů se na tuzemských aukcích prodalo před sedmi lety Zátiší s lahví Cherry za 19,5 milionu korun včetně aukční přirážky.