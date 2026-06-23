Festival zastaví na „novém“ hradě. Mirai zve do obýváku, hlavní hvězdou bude Landa

Putovní přehlídka (zejména) české hudební scény vstupuje už do třetí dekády. Festival Hrady CZ nově rozbije pódia v Hluboké nad Vltavou, která nahradí dosavadní jihočeskou zastávku v Rožmberku. Taháky budou Daniel Landa, Mirai či Rybičky 48.
Rodák z japonského města Ógaki Mirai Navrátil oslaví v průběhu festivalu své 34. narozeniny. S kapelou, nesoucí název podle jeho křestního jména, plánuje na osmi hradech, kde se akce v průběhu léta koná, nevšedně laděnou show. Fanoušky pozve k sobě domů. Tedy skoro.
„Je to obří, takže s tou parádou jezdíme den dopředu to chystat, ale věřím, že to bude stát za to. Televize, koberce, knihovny, křesla. Chceme vytvořit iluzi, že vás na chvilku vezmeme k nám domů,“ popsal zpěvák, který na sobotní večer slibuje hodinu a půl trvající vystoupení.
Hrady CZ se konají tradičně v blízkosti významných památek, v ceně vstupenky je i jejich prohlídka.
Začíná se 10. a 11. července na hradě Točník ve středních Čechách. Následují Kunětická hora, Švihov, Hluboká nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov. Putovní akce končí 28. a 29. srpna na Bezdězu.
Páteční program vyvrcholí vystoupeními kapel Rybičky 48 a Mig 21. Největší sobotní hvězdou bude Daniel Landa, jemu bude sekundovat zmíněná kapela Mirai.
Program všech zastávek je téměř identický, jako obvykle se zaměřuje na domácí či slovenské interprety, žánrově se festival pohybuje od tvrdšího roku přes pop až po rap. Do 25. června je možné zakoupit si vstupenky za zvýhodněnou cenu.
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