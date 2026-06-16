Festival street art umění Wallz přinese Plzni nové muraly

V galerii pod širým nebem se od 22. do 26. června opět promění plzeňské ulice, stavby a zákoutí. Sedmý ročník mezinárodního festivalu street art umění Wallz nabídne velkoformátové malby, umělecké zásahy do veřejného prostoru i první odbornou konferenci věnovanou street artu ve městech.
Novinkou je letos rozšíření mimo Plzeň. Nové realizace vzniknou také v Dobřanech a Manětíně, řekla Tereza Kohoutová z pořádajícího DEPO2015.
Do Plzně přijedou umělci z několika evropských zemí. Jedním z hlavních děl bude velkoformátová malba, takzvaný mural, na budově Kooperativy ve čtvrti Slovany od srbského autora vystupujícího pod jménem Artez.
V tvorbě propojuje figurativní malbu s architekturou a konkrétním místem a jeho práce jsou napříč Evropou, Jižní Amerikou a Asií. Plzeňská realizace naváže na jeho cyklus Simple Acrobatics a bude tematicky pracovat s motivy pohybu, rovnováhy a vztahu člověka k prostoru.
Výrazný společenský rozměr bude mít projekt bulharského umělce Glow v okolí Tyršovy základní školy v Černicích. Barevná malba přímo na vozovce má podle organizátorů pomoci zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost dětí.
Na hřišti nad zoologickou zahradou vytvoří hravou a barevnou malbu italský umělec Giulio Vesprini. Jeho krajan Luca Ledda, známý stylem na pomezí grotesky a surrealismu, výtvarně upraví vstup do zrekonstruované části budovy v DEPO2015, uvedla Kohoutová.
Festival tradičně zapojuje také mladé tvůrce. Stovka studentů plzeňských uměleckých a odborných škol vytvoří pod vedením Josefa Sedláka malbu o rozloze přibližně 800 metrů čtverečních na opěrných a protihlukových stěnách lokality U Trati. Prostor dostanou i studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, kteří výtvarně zpracují pilíře mostu na Náplavce na Radbuze.
Poprvé v historii festival překročí hranice krajské metropole. V Dobřanech vytvoří maďarský umělec Fat Heat mural na budově místní tělocvičny. Do Manětína zamíří berlínská umělkyně Bona Berlin, která promění objekt na tamní plovárně v novou výraznou dominantu.
Součástí programu bude také první mezinárodní konference zaměřená na možnosti a limity street artu ve veřejném prostoru. Uskuteční se 25. června v DEPO2015 a nabídne pohled odborníků z oblasti urbanismu, architektury, kulturního managementu i veřejné správy.
Festival přinesl do Plzně desítky realizací od umělců z více než 20 zemí. „Město je živý organismus, který se neustále proměňuje. Wallz ukazuje, že i relativně malé zásahy mohou významně ovlivnit kvalitu veřejného prostoru a způsob, jakým jej lidé vnímají. Chceme vytvářet místa, která mají charakter, smysl a dokážou obyvatele inspirovat k tomu, aby svoje okolí sami ovlivňovali,“ dodal programový ředitel DEPO2015 Jan Štěpán.
Tlak na Krym sílí. Ruské velení potají balí kufry, situace je vážná
Zbytky velení ruské Černomořské flotily, jednoho ze čtyř pilířů ruského námořnictva, se údajně stahují z okupovaného Krymu. Důvodem má být podle ukrajinských zdrojů složitá situace způsobená ukrajinskými dronovými útoky na ruskou infrastrukturu i nedávným zásahem velitelství střelami Storm Shadow.
Česko přes léto posílí konzulární služby v přímořských zemích, vyšle i policisty
Česko v letní sezoně opět posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českých občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, oznámil v úterý ministr zahraničí Petr Macinka.
Nejnenáviděnější slovo roku. Klopp se omluvil za necitlivý výrok
Slavný kouč Jürgen Klopp se omluvil trenérovi německé fotbalové reprezentace Julianu Nagelsmannovi za necitlivý výrok v televizním vysílání před úvodním zápasem na mistrovství světa, v němž poté Německo deklasovalo 7:1 Curacao.
Deset roků vězení pro mladého vojáka? Pořezal ruku generálovi, teď stojí před soudem
Napadení, výtržnictví, řízení auta v opilosti. To všechno jsou zločiny, z nichž byl obžalován mladý příslušník české armády. Na konci loňského září v suterénu brněnského klubu Alterna vytáhl kudlu na generála Romana Hyťhu, tehdejšího zástupce náčelníka generálního štábu Karla Řehky. V úterý, ani ne měsíc po podání obžaloby, začal kauzu řešit soud. Vojákovi za útok hrozí až deset roků za mřížemi.
ŽIVĚ „Historický milník.“ Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU
Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Později Rada EU informovala také o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem.