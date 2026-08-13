Festival Operum nabídne akrobacii i první dochovanou operu Dafne

Festival Operum, který je alternativou ke klasickým sálům kamenných divadel, se letos uskuteční 30. srpna na piazzettě Miloše Formana v Praze. Jednodenní program před hotelem Fairmont Golden Prague nabídne novocirkusovou akrobacii.
Podvečerní hudební část zahájí vystoupení smyčcového kvarteta Gadrew Way, na který naváže hlavní bod programu, opera La Dafne v podání Ensemble Damian, informovala za pořadatele Jana Kozojedová.
Italská opera La Dafné z roku 1598 od Jacopa Periho na libreto básníka Ottavia Rinucciniho je odbornou literaturou považována za první operu v dějinách hudby. Vznikla ve Florencii v kruhu humanistů zvaném Florentská camerata.
Původní hudba se nicméně z větší části ztratila. Skladatelé Vít Zouhar a Tomáš Hanzlík proto vzali dochované libreto i fragmenty a na jejich základě vytvořili novou novobarokní partituru.
„Z dochované hudby zbylo jen pár řádků, tak jsme si zbytek prostě domysleli. Vznikla volná rekonstrukce, kde se historické zbytky potkávají s naší autorskou fantazií. Po devíti sezonách v Národním divadle v Brně dostává inscenace nový impulz v prostoru pod širým nebem,“ uvedl spoluautor a umělecký vedoucí Ensemble Damian Hanzlík.
Restart
Předchozích pět ročníků se konalo na Alšově nábřeží u Rudolfina. Letošní přesun na piazzettu Miloše Formana je pro festival podle pořadatelů krokem k propojení pulzujícího městského prostoru, výjimečné architektury a živého umění.
„Šestý ročník je pro nás malým restartem. Chceme dokázat, že opera nepotřebuje večerní róby, aby byla na úrovni a zábavná zároveň. Dáváme opeře zpět její původní karnevalovou nespoutanost,“ podotkla Zdena Buláková z pořádajícího spolku Žijeme v centru.
Spolek Žijeme v centru od roku 2014 přináší do historického jádra Prahy sousedské UMtrhy a komunitní akce. V roce 2021 k nim přibyl festival Operum, jenž propojuje klasickou hudbu, divadlo a veřejný prostor. V jeho dramaturgii se prolínají profesionální umělci se studenty uměleckých škol. Cílem je zpřístupnit barokní operu široké veřejnosti.
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