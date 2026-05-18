Festival Open House Praha otevře více než 100 budov. Mimo jiné i jízdárnu Savarin

V Praze začíná 12. ročník festivalu otevřených budov Open House, který potrvá do neděle 24. května. O víkendu zdarma zpřístupní víc než 100 budov a prostorů. Návštěvníci mohou zavítat do historických paláců a vil, navštívit industriální památky, sportoviště, usedlosti, výjimečná díla současné architektury i místa, která procházejí proměnou. Na víkendové prohlídky není třeba se předem registrovat.
Festival kromě prohlídek budov nabízí v následujících dnech v rámci doprovodného programu debaty, přednášky, projížďku pro cyklisty na Smíchově, komentovanou vycházku ke Dvoreckému mostu nebo místu, kde bude stát Vltavská filharmonie. Některé doprovodné akce vyžadují registraci nebo nákup vstupenky. Festivalové centrum bude v prostorách Kampusu Hybernská. Ve všední dny bude otevřeno od 10:00 do 18:00, o víkendu pak od 9:00 do 19:00.
Jedním z letošních ústředních témat je vztah mezi péčí o architekturu a rozvojem města. Připravený je i program pro děti, například komentované prohlídky nebo stavitelské dílny v prostorách Kampusu Hybernská.
O víkendu se otevřou budovy v historickém centru i ve čtvrtích mimo hlavní turistické trasy. Zájemci mohou navštívit třeba barokní jízdárnu Savarin v ulici Na Příkopě, kterou po letech chátrání čeká rozsáhlá obnova. Lidé mají šanci vidět probíhající rekonstrukci bývalého nádraží Praha-Bubny na Centrum paměti a dialogu připomínající holocaust. Během festivalu bude přístupný také strahovský stadion, budova někdejšího Strojimportu na Vinohradech, Domov Palata pro zrakově postižené nebo nové rezidenční projekty v Karlíně, na Smíchově či ve Vysočanech.
Festival pořádá nezisková organizace Open House Praha, která nabízí pro veřejnost také vzdělávací programy po celý rok. Open House Praha je součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide sdružující 60 měst na šesti světadílech. Poprvé se festival konal v Londýně v roce 1992 pod vedením zakladatelky akce Victorie Thornton.
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění 18 lidí.
Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů Kč) na kauci, aby mohl vyjít z vyšetřovací vazby. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. S odvoláním na vyjádření nejvyššího protikorupčního soudu to v pondělí oznámila ukrajinská média.
Policie navrhla obžalovat za lednový útok v obchodním centru (OC) v Hradci Králové cizince z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Zranil dva lidi, hrozí mu až 20 let vězení, uvedla v pondělí na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Kromě pokusu o vraždu byl třiatřicetiletý muž obviněn také z výtržnictví a výroby dětské pornografie. Policie ukončila vyšetřování případu.
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost aktivistky Nely Liskové, která za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti dostala podmíněný trest. Příspěvky mířily proti Pirátům, zejména jejich poslankyni Olze Richterové, a také proti Ukrajině a Ukrajincům. Byly to cílené a zlovolné útoky, na které se nevztahuje svoboda projevu, plyne z usnesení zpřístupněného v databázi ÚS.