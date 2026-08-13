Festival filmové hudby Soundtrack ocení Zdeňka Svěráka a Markétu Irglovou

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack, který se uskuteční Poděbradech od 28. do 30. srpna, ocení Zdeňka Svěráka a Markétu Irglovou.
Cenu festivalu, která se uděluje za mimořádný přínos české nebo světové filmové hudbě, převezme Irglová během svého pátečního koncertu 28. srpna v zámecké zahradě. Svěrák cenu obdrží ve stejný den při premiéře koncertní podoby a projekci filmu Tmavomodrý svět, informovala za pořadatele Markéta Mohoritová.
„Pro nás je obrovská čest, že dva takto významní umělci přijedou na letošní festival Soundtrack. Zdeněk Svěrák i Markéta Irglová se do historie filmové hudby nesmazatelně zapsali a po právu převezmou toto ocenění,“ uvedl ředitel festivalu Michal Dvořák.
Dlouholetá spolupráce Zdeňka Svěráka se skladatelem Jaroslavem Uhlířem přinesla řadu písní, které se staly nedílnou součástí českých filmů a pohádek. Svěrákovy texty zazněly například ve filmech Tři veteráni, Lotrando a Zubejda, Vrchní prchni, Vratné lahve či Tři bratři. Písně jako Není nutno, Dělání, Pod dubem, za dubem, Statistika nebo Ani k stáru dnes patří ke klasikám české populární a filmové hudby.
Písničkářka Irglová společně s Glenem Hansardem obdržela Oscara za titulní píseň Falling Slowly k filmu Once. Stejnojmenná muzikálová adaptace posléze získala i cenu Grammy.
Tahákem je Tmavomodrý svět s živou hudbou
Hlavním filmem festivalu bude výpravné válečné drama režiséra Jana Svěráka Tmavomodrý svět, které sleduje osudy československých stíhačů v RAF za 2. světové války. Film měl premiéru v roce 2001 a obdržel čtyři České lvy, mimo jiné také za hudbu Ondřeje Soukupa. Projekci filmu doprovodí živým soundtrackem Unique Orchestra pod taktovkou dirigenta Adama Klemense.
I v letošním roce bude festival soutěžní. V porotě, která bude vybírat nejlepší filmový a seriálový soundtrack zasedne hudební skladatel Ondřej Soukup, hudebník a skladatel Jan P. Muchow, hudebnice, producentka skladatelka Beata Hlavenková a slovenský hudební skladatel Michal Novinski.
Festival nabídne také doprovodný program. V letošním roce chtějí pořadatelé posílit jeho diskusní část. Na besedu dorazí tvůrci filmu Tmavomodrý svět v čele s režisérem Janem Svěrákem, autorem hudby Ondřejem Soukupem nebo historikem Miroslavem Jirů, který u filmu působil jako odborný poradce.
„Časosběrný film Bára Basiková představí sama hlavní aktérka spolu s režisérkou Helenou Třeštíkovou. O tom, jaké je to přebírat sošku Oscara za filmovou hudbu, bude hovořit Markéta Irglová,“ sdělil výkonný ředitel festivalu Mirek Paskovský.
Odbornou část festivalu obstará panelová diskuse Synch Masterclass & Clinic. Hudební program v centru lázeňské kolonády uvede dvě mladé zpěvačky - letošní objev udílení cen Anděl Marii April a slovenskou umělkyni Tamaru Kramar, dceru moderátora a herce Maroše Kramára.
Hostem festivalu bude i režisér Jiří Mádl. Do Poděbrad se po roční odmlce vrací populární Kinobus. Tentokrát bude umístěn nedaleko vodotrysku. Kompletní program se nachází na stránkách festivalu.
V Německu vyhradili hodiny v bazénu jen pro černé. Experiment okamžitě spustil spory
V pátek od dvanácti do šesti jen pro „černé“. Alespoň v dočasném venkovním bazénu v centru Berlína. Jde o projekt avantgardního divadla Volksbühne. Cílem aktivistického konceptu je poskytnout menšinám prostor, kde si mohou odpočinout bez rizika konfrontace s diskriminací nebo rasismem. Projekt, který stál 300 000 eur z veřejných prostředků, ale narazil na odpor.
Hasiči zasahují na Strakonicku. Hoří devět hektarů těžko dostupného lesa
U obce Lnáře na Strakonicku hoří les v těžko přístupném terénu, oheň zasáhl zhruba devět hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Na místě mají 11 jednotek, oznámili vpodvečer na síti X.
Farage jde do voleb. Soupeří s příšerami a mužem, který chce znárodnit zpěvačku
V doplňovacích volbách do britského parlamentu v Clactonu ve čtvrtek soupeří 34 kandidátů, což je podle médií nejvíce v historii britských voleb. Volební lístek měří rekordních 90 centimetrů.
Erupce přitahují k sopce Etna davy turistů, což vyvolává obavy průvodců
Úchvatný pohled na žhavou lávu stékající po svazích Etny láká k této italské sopce davy turistů, což značně znepokojuje místní průvodce, píše agentura AFP. Etna, nejvyšší aktivní sopka v Evropě, již několik dní chrlí popel a lávu. To si vynutilo uzavření nedalekého letiště v Katánii, které je klíčovou bránou pro turisty navštěvující ostrov Sicílii.
Mohutná exploze otřásla muniční továrnou v Itálii. Výbuch byl slyšet kilometry daleko
Silná exploze ve čtvrtek otřásla muniční továrnou v italském Colleferro asi 45 kilometrů jihovýchodně od Říma. Výbuch byl podle místních médií slyšet několik kilometrů daleko.