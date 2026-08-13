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Kultura

Festival filmové hudby Soundtrack ocení Zdeňka Svěráka a Markétu Irglovou

ČTK

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack, který se uskuteční Poděbradech od 28. do 30. srpna, ocení Zdeňka Svěráka a Markétu Irglovou.

Diktát
Zdeněk Svěrák.Foto: Česká televize – Rudolf Jung Mgr.
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Cenu festivalu, která se uděluje za mimořádný přínos české nebo světové filmové hudbě, převezme Irglová během svého pátečního koncertu 28. srpna v zámecké zahradě. Svěrák cenu obdrží ve stejný den při premiéře koncertní podoby a projekci filmu Tmavomodrý svět, informovala za pořadatele Markéta Mohoritová.

„Pro nás je obrovská čest, že dva takto významní umělci přijedou na letošní festival Soundtrack. Zdeněk Svěrák i Markéta Irglová se do historie filmové hudby nesmazatelně zapsali a po právu převezmou toto ocenění,“ uvedl ředitel festivalu Michal Dvořák.

Dlouholetá spolupráce Zdeňka Svěráka se skladatelem Jaroslavem Uhlířem přinesla řadu písní, které se staly nedílnou součástí českých filmů a pohádek. Svěrákovy texty zazněly například ve filmech Tři veteráni, Lotrando a Zubejda, Vrchní prchni, Vratné lahve či Tři bratři. Písně jako Není nutno, Dělání, Pod dubem, za dubem, Statistika nebo Ani k stáru dnes patří ke klasikám české populární a filmové hudby.

Písničkářka Irglová společně s Glenem Hansardem obdržela Oscara za titulní píseň Falling Slowly k filmu Once. Stejnojmenná muzikálová adaptace posléze získala i cenu Grammy.

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Tahákem je Tmavomodrý svět s živou hudbou

Hlavním filmem festivalu bude výpravné válečné drama režiséra Jana Svěráka Tmavomodrý svět, které sleduje osudy československých stíhačů v RAF za 2. světové války. Film měl premiéru v roce 2001 a obdržel čtyři České lvy, mimo jiné také za hudbu Ondřeje Soukupa. Projekci filmu doprovodí živým soundtrackem Unique Orchestra pod taktovkou dirigenta Adama Klemense.

I v letošním roce bude festival soutěžní. V porotě, která bude vybírat nejlepší filmový a seriálový soundtrack zasedne hudební skladatel Ondřej Soukup, hudebník a skladatel Jan P. Muchow, hudebnice, producentka skladatelka Beata Hlavenková a slovenský hudební skladatel Michal Novinski.

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Festival nabídne také doprovodný program. V letošním roce chtějí pořadatelé posílit jeho diskusní část. Na besedu dorazí tvůrci filmu Tmavomodrý svět v čele s režisérem Janem Svěrákem, autorem hudby Ondřejem Soukupem nebo historikem Miroslavem Jirů, který u filmu působil jako odborný poradce.

„Časosběrný film Bára Basiková představí sama hlavní aktérka spolu s režisérkou Helenou Třeštíkovou. O tom, jaké je to přebírat sošku Oscara za filmovou hudbu, bude hovořit Markéta Irglová,“ sdělil výkonný ředitel festivalu Mirek Paskovský.

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Odbornou část festivalu obstará panelová diskuse Synch Masterclass & Clinic. Hudební program v centru lázeňské kolonády uvede dvě mladé zpěvačky - letošní objev udílení cen Anděl Marii April a slovenskou umělkyni Tamaru Kramar, dceru moderátora a herce Maroše Kramára.

Hostem festivalu bude i režisér Jiří Mádl. Do Poděbrad se po roční odmlce vrací populární Kinobus. Tentokrát bude umístěn nedaleko vodotrysku. Kompletní program se nachází na stránkách festivalu.

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