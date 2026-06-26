Festival Boskovice láká na elektronické hvězdy Ohm Square 30 i Koudelkovy fotografie

Od 9. do 12. července ožijí jihomoravské Boskovice 34. ročníkem multižánrového Festivalu pro židovskou čtvrť. Návštěvníci se mohou těšit na čtyři dny koncertů, divadla, filmu, autorských čtení, debat, výstav i site-specific projektů včetně programu pro děti. V dramaturgii se prolínají výrazná jména české alternativní scény se zahraničními hosty i novými uměleckými objevy.
„Festival Boskovice dlouhodobě vytváří jedinečný prostor, kde se přirozeně propojuje historie města se současnou kulturou. Díky geniu loci Boskovic a rozprostření programu napříč městem vzniká neopakovatelná atmosféra založená na otevřenosti, setkávání a dialogu mezi různými uměleckými přístupy i generacemi návštěvníků,“ říká Jana Černá, ředitelka festivalu.
Alternativní hudba různých žánrů
Dramaturgie festivalu staví na žánrové otevřenosti, silných autorských osobnostech a intenzivní koncertní atmosféře. K hlavním hudebním hvězdám bude patřit elektronická legenda Ohm Square30, kultovní WWW Neurobeat a Nauzea Orchestra, osobitá punková písničkářka Mucha nebo experimentální duo P/\ST. Ze zahraničních hostů zaujmou například japonští Green Milk From The Planet Orange, argentinské Tzigan Gipsy Tango Trio, polští Fish Basket nebo Dorota Nvotová & Band ze Slovenska.
Hudební program letošního ročníku se odehraje v několika charakteristických festivalových lokalitách – v Panském dvoře, zámeckém skleníku, synagoze, evangelickém kostele a na palouku u hradu. Letní kino letos kvůli rekonstrukci parku u zámeckého skleníku nabídne jen filmový program, hlavní hudební scéna se přesouvá do Panského dvora.
Zámecký skleník nabídne tradičně dramaturgii zaměřenou na jazz a blues. Zahajovací večer rozproudí argentinské Tzigan Gipsy Tango Trio kombinující energii cikánské hudby s melancholií argentinského tanga. Večer bude pokračovat v rytmu blues a publikum se může těšit nejen na legendy jako je Jan Spálený & ASPM, ale i na nová jména jako Bohemian Soul Shakers nebo Jan Audrlický.
V synagoze, autentickém a akusticky specifickém prostoru v židovské čtvrti, vystoupí klezmerové skupiny Trombenik a Orchestr Šarbilach a jazzovo-chansonové Simone Reifegerste Trio.
Významnou roli bude mít opět Palouk u hradu – scéna určená pro objevování nových nebo zatím méně známých hudebních projektů. Na Palouku se představí například SJU (slovenská zpěvačka a hudebnice tvořící mezi Prahou a Londýnem), Ministerstvo Obřany, kapela ZVLN produkující tribal rap, fusion trio Ploy nebo BearCloud.
Dojde i na divadlo, experiment a imaginaci
Vedle hudby nabídne festival také pestrý divadelní program propojující současné autorské divadlo, performance, improvizaci i program pro děti. Divadelní scény letos ožijí v historické budově sokolovny, na hradě i ve farské zahradě. Kolektiv Hůlová, Havrda, Vrba uvede novou autofikční performanci Komitét pro řešení kanalizačních otázek, inspirovanou pražskou kanalizací a tématy paměti či rodinných vztahů.
Divadlo Aldente přiveze talk show Stand up Down, improvizační skupina God Save the Drama Queen předvede projekt Co řešíš? zaměřený na stereotypy a genderové role. Klaunské duo Tea&Lisa nabídne absurdní komedii Spolubydly. Součástí programu bude také vystoupení kultovního boskovického improvizačního souboru Lísky.
Festival myslí i na nejmenší návštěvníky. Poetická inscenace Vítr z plachet divadla Mikro-teatro je určena dětem od tří let, westernové představení Cukrárna U Šilhavého Jima Divadla Čučka pak nabídne dobrodružný příběh z Divokého západu o síle literatury a přátelství. Součástí programu bude i projekt souboru Řev na hřišti, který tvoří dvě mladé rodiny umělců hledající nové možnosti společné tvorby i zapojení vlastních dětí do divadelního procesu.
Umění a ikonické Koudelkovy fotografie
Výraznou součástí programu budou také výstavy, instalace a performance. Novinkou se stane Performance Hub v proluce u Židovského obecního domu – prostor pro site-specific performance propojující poezii, tanec a výtvarné umění přímo v procesu vzniku.
Poprvé se ve veřejném prostoru letos objeví i čistě zvuková instalace, jejímž autorem je vizuální a zvukový umělec Roman Štětina. Různě zaměřené výstavy budou k vidění v Židovském obecním domě, Muzeu regionu Boskovicka, synagoze nebo kavárně Prostor.
Návštěvníci festivalu si budou moci prohlédnout výstavu Židovské hrdinky, která je převedením knihy Karin Brygger a Anneli Rådestad o šíři židovské identity do výstavy, dále práce výtvarnice Evy Volfové, obrazy architekta a malíře Petra Bureše nebo konceptuální díla mladé ukrajinské výtvarnice Viktorie Mashchenko.
Mimořádnou událostí letošního ročníku je výstava Josef Koudelka: Invaze 68 v Galerii Otakara Kubína. Legendární fotograf a rodák z nedalekého Valchova představí v Boskovicích vůbec poprvé svůj ikonický cyklus zachycující dramatické události srpna 1968. Výstava připomíná odpor vůči vojenskému útlaku i téma svobody a občanské odvahy.
Havel, Smyczek i slovenské dokumenty
Filmový a diskusní program připomene 90 let od narození Václava Havla, tvorbu režiséra Karla Smyczka i současný slovenský film. Diváci se mohou těšit na film Odcházení v Havlově režii, dokumentární road movie Občan Václav Havel jede na dovolenou či na snímky Housata, Krajina s nábytkem nebo Proč? režiséra Karla Smyczka. Zhlédnout mohou také oceňované slovenské dokumenty Emília v režii Martina Šulíka nebo snímek Nahoře nebe, v dolině já.
Součástí festivalu budou také autorská čtení, debaty a živé rozhovory cyklu Ohlasy naživo, který každoročně propojuje výrazné osobnosti kultury, publicistiky i občanské společnosti a otevírá aktuální společenská témata v neformální atmosféře.
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