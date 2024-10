Festival Blues Alive bude překračovat žánry, přijedou Devon Allman nebo Eric Bibb

Americký kytarista a zpěvák Devon Allman nebo bluesový písničkář Eric Bibb budou hvězdami letošního ročníku šumperského festivalu Blues Alive. Dorazí také Albert Castiglia či Chuck Prophet.

Největší středoevropská přehlídka zaměřená na blues a příbuzné žánry se uskuteční od 14. do 16. listopadu, třídenní vstupenky za cenu 2700 korun jsou ještě k dispozici. Podle ředitele festivalu Vladimíra Rybičky se návštěvníci mohou těšit na prvotřídní zážitky. "A je třeba dodat, že i velmi pestré, nejen čistě bluesové, ale překračující žánry směrem do alternativní country, rocku nebo rockabilly," říká Rybička. "Jsme stále bluesový festival, ale snažíme se návštěvníkům otevřít nové obzory," doplňuje dramaturg Ondřej Bezr.

Hlavní hvězdou se stane kytarista a zpěvák Devon Allman, dvaapadesátiletý syn Gregga Allmana spojeného s jižanskou kapelou The Allman Brothers Band. Vyrůstal ale jen s matkou v Texasu, Tennessee či Missouri a hrát začal ještě předtím, než v dospívání poznal otce.

Allman poprvé zaujal v 90. letech minulého století, kdy založil své první kapely The Dark Horses a Honeytribe. Později prošel projekty Royal Southern Brotherhood nebo The Allman Betts Band, především ale vydal už čtyři sólová alba včetně letošního Miami Moon, kde hrají renomovaní instrumentalisté jako neworleánský basista George Porter Jr nebo klávesista Ivan Neville.

V Šumperku Allmana doprovodí další kytarista, basista, hráč na Hammondovy varhany a dva bubeníci. "Kapela má na repertoáru jak klasické songy Allman Brothers, tak původní skladby Devona Allmana, a jako překvapení slibuje také i trochu překvapivé coververze," avizují pořadatelé.

Další letošní účinkující Eric Bibb se na Blues Alive představí už potřetí. Třiasedmdesátiletý písničkář od 70. let minulého století žije v Evropě. Začátkem 90. let stanul v čele revivalu takzvaného country blues. První ze tří nominací na Grammy získal koncem tisíciletí za album Shakin' a Tailfeather, které mu otevřelo cestu do světa, mimo jiné předskakoval na turné Rayi Charlesovi.

Od té doby do své hudby přimíchal prvky folku, R&B, gospelu nebo soulu a na jeho nahrávkách účinkovaly hvězdy jako kytaristka Bonnie Raitt, bubeník Rolling Stones Steve Jordan nebo jazzový kontrabasista Ron Carter. "Proměnlivost Bibbovy tvorby je pověstná, jeho alba jsou velmi různorodá, aniž by ztratila byť jen píď z kvality nastavené vysoce postavenou laťkou," uvádějí pořadatelé festivalu, na němž Bibb zatím vystoupil jednou s malijským kytaristou Habibem Koitém a podruhé sólově. Letos přijede s kapelou.

Návštěvníci Blues Alive se dále mohou těšit na Alberta Castigliu. Pětapadesátiletý kytarista z amerického Miami ve svých sólových projektech obsáhl jak klasický přístup chicagského elektrického blues, tak moderní bluesrockový výraz. Upozornil na sebe coby doprovazeč dnes již nežijícího hráče na foukací harmoniku Juniora Wellse. Momentálně už má na kontě 13 desek, přičemž ta poslední nazvaná I Got Love mu vynesla dvě ceny Blues Music Awards.

V Šumperku se představí též významný americký zpěvák a rockový písničkář Chuck Prophet, který proslul v 80. letech minulého století s kapelou Green on Red pohybující se v rozmezí od psychedelického rocku po alternativní country. "Má výrazný autorský styl, je velmi aktivním skladatelem, jehož písničky zpívaly desítky zpěváků, mezi nimi i takové hvězdy jako Bruce Springsteen nebo Solomon Burke," zmiňuje dramaturg Bezr.

K dalším potvrzeným účinkujícím patří americký zpěvák a kytarista Duwayne Burnside, dvojice Hugo Race a Michelangelo Russo, italský lap steel kytarista Marco Bartoccioni oscilující na pomezí blues, jižanského rocku a soulu nebo americký multiinstrumentalista Luke Winslow King. "V Šumperku s ním navíc vystoupí fenomenální toskánský hráč na resofonickou slide kytaru Roberto Luti," doplňují organizátoři.

Dorazí také skotský hráč na stejný nástroj Dave Arcari, kapela Three for Silver s frontmanem Lucasem Warfordem nebo objev Dana Auerbacha z dua The Black Keys, alabamský písničkář Early James.

Program 28. ročníku zahrnuje přes 30 účinkujících na třech pódiích a doprovodné akce od jam session přes filmové projekce a poslechové pořady až po oslavu osmdesátin jazzové zpěvačky Jany Koubkové. "Kromě brilantně sehraného Jana Koubková Quartetu si oslavenkyně zazpívá s trojicí svých letitých přátel a kolegů pianistou Martinem Kratochvílem, kytaristou Tonym Ackermanem a saxofonistou Joem Kučerou, s nimiž natočila album Znění a snění. Tento program zazní naživo vůbec poprvé," dodává Ondřej Bezr.