Faust, Lakomec i Brouk v hlavě. Viktor Preiss slaví jubileum, projděte si jeho slavné role

Význačný český divadelní a filmový herec Viktor Preiss slaví v pondělí sedmdesát let. Loni v červnu se divadelní scénu rozhodl opustit, na filmových plátnech jej diváci mohou momentálně vidět ve filmech Anděl Páně 2 či životopisném dramatu Bratříček Karel. Projděte si tucet jeho nejslavnějších rolí.

Rodák z Prahy vystudoval herectví na DAMU a v roce 1969 nastoupil do Městských divadel pražských. Po 14 letech přešel do Divadla na Vinohradech, kde působil až do roku 2016.

Derniéry všech her, ve kterých vystupoval, byly vyprodané. Médiím řekl, že je unavený a chtěl by se více věnovat rodině a cestování. "Osmačtyřicet let v divadelním angažmá je dost dlouhá doba," řekl k tomu herec v rozhovoru pro Týdeník Rozhlas.

Kromě desítek divadelních rolí si zahrál také v několika filmech, televizních seriálech a rozhlasových hrách. Preiss vystupoval v televizi také jako průvodce cyklem staropražských písniček V Praze bejvávalo blaze.

Za své dabingové výkony získal Preiss dvakrát cenu Františka Filipovského, a to v letech 1995 a 2004. Namluvil například britského ministra v seriálu Jistě, pane ministře, piráta Sandokana či Robina Williamse v komedii Mrs. Doubtfire - Táta v sukni.

Na svém kontě má nespočet dalších významných ocenění. Ať už cenu TýTý (1998, 2003) či ocenění Thalie za nejlepší herecký výkon (1999, postava Cervantese - Dona Quiojota v inscenaci Muž z La Mancha).

Se svou manželkou, herečkou Národního divadla Janou Preissovou, mají syny Martina, rovněž herce, a Jana, počítačového grafika.

Aktuálně.cz pro vás vybralo tucet nejslavnějších rolí Viktora Preisse.

