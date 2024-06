V brněnské galerii vystavuje Michal Škoda, autor kreseb, maleb i objektů

Zájem o prostor, architekturu či každodennost vystihuje díla Michala Škody, která nově vystavuje brněnská Fait Gallery. Dvaašedesátiletý výtvarník se dlouhodobě věnuje kresbě i malbě, kromě toho tvoří autorské knihy. Přehlídka jeho děl nazvaná Prolínání potrvá do 27. července.

Michal Škoda se považuje za samouka. Vedle své autorské tvorby, převážně abstraktní a geometrické, působí jako hlavní kurátor Domu umění České Budějovice, který se zaměřuje mimo jiné na architekturu. Škoda samostatně vystavuje, je zastoupen ve sbírkách v Česku i zahraničí.

Brněnská výstava není retrospektivou, spíše "dialogem s minulostí, přítomností a možnou budoucností vlastní tvorby", tvrdí pořadatelé. Ti kromě velkoformátových kreseb a objektů představují i Škodovy kresebné a fotografické deníkové záznamy. "Textová složka v denících absentuje a není zřejmé, zda je v nich možné lineárně číst. Zcela jasně ale ukazují, co všechno autora zajímá, co nezbytně poutá jeho oko a mysl," uvádějí organizátoři.

Fait Gallery zároveň otevřela i dvě další výstavy. V prostoru zvaném Preview se představuje trutnovská sochařka Anna Ročňová, kterou inspiruje příroda. Přehlídku nazvanou Gerbera se nezlomí tvoří "křehké krajiny", balancující na hranici mezi umělým a přírodním. "Cit je pro mě důležité vodítko, myslím, že je to nakonec on, který mi určuje, jak objekty budou vypadat," uvedla Ročňová.

Tomáš Bárta pak v prostoru zvaném Mem ukazuje své nejnovější malby. Jako motivy mu často posloužily konstrukční a architektonické prvky. Výstavu nazval Přízrak v domě, neboť zpochybňuje představy o viditelné realitě. "Přízrak je v tomto smyslu momentem vidění, v němž realita nevytvoří koherentní obraz. V němž to, co vidíme, neodpovídá našim zkušenostem," uvedl kurátor Jiří Ptáček. Také tyto dvě výstavy ve Fait Gallery potrvají do 27. července.