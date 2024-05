"Je to bezprecedentní." Z Eurovize krátce před finále vyloučili nizozemského zpěváka

Jen několik hodin před finále písňové soutěže Eurovize organizátoři vyloučili nizozemského zpěváka Joosta Kleina. Důvodem je podle agentury AP incident, který začala zkoumat švédská policie po stížnosti nejmenované ženy z produkce.

"Vyšetřujeme incident, k němuž došlo v hale Malmö ve čtvrtek večer. Podezřelý je muž a nebyl zadržen," potvrdila pouze policejní mluvčí.

Nizozemská veřejnoprávní televize Avrotros diskvalifikaci svého kandidáta označila za nepřiměřenou. Její mluvčí sdělila agentuře AFP, že je "šokovaná". Finále se tak zúčastní zpěváci z 25 zemí. Česká zástupkyně, zpěvačka Aiko, se mezi ně nedostala.

Co přesně se stalo, není známé. Podle agentury AFP se incident týkal fotografky, New York Times píší o "podezření z nezákonného vyhrožování". Britská BBC s odkazem na švédská a dánská média spekuluje, že se Klein mohl dostat do sporu s členkou televizního štábu.

Soutěž organizuje Evropská vysílací unie. Ta v sobotu pouze upřesnila, že Joosta Kleina vyloučila na základě incidentu, v němž nefiguruje žádný jiný umělec, účastník soutěže ani člen jiné delegace. Pořadatelé tak chtěli vyloučit spekulaci, že věc souvisí s mediálně ostře sledovanou izraelskou delegací.

Klein měl v sobotu večer zazpívat píseň Europapa, díky níž dle médií patřil k favoritům a kterou skládá poctu svému již nežijícímu otci. V pátek agentura Live Nation oznámila, že nizozemský hudebník přijede do Česka. V rámci Europapa Tour se představí 10. března 2025 v pražské Meetfactory. Vstupenky budou v prodeji od příštího týdne za cenu od 690 korun.

Šestadvacetiletý Klein v Česku předvede hudbu míchající žánry jako hardcore, drum'n'bass, pop a rap s poetickými texty. "Ve svých písních mluví o svém osobním trápení, například o ztrátě rodičů v mladém věku, a otevřeně hovoří o svých psychických problémech," uvedl pořadatel.

Agentura Reuters se na incident vyptala experta na Eurovizi Paula Jordana. "Vyloučení účastníka v den finále je bezprecedentní. Samozřejmě netušíme, co se stalo. Vyšetřování může prokázat jeho nevinu," připomíná Jordan. "Je to každopádně strašná škoda, ale show musí pokračovat," dodává odborník.

Finále začne v sobotu okolo 21. hodiny, vyvrcholí před jednou hodinou ranní. Živě ho bude vysílat Česká televize.

Letošní 68. ročník Eurovize poznamenaly protiizraelské protesty kvůli válce v Pásmu Gazy, která začala po loňském říjnovém útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael. Uplynulé měsíce mnozí vyzývali k bojkotu soutěže či k vyloučení izraelské zpěvačky Eden Golan. Ta se nakonec naopak dostala do finále. Pogratuloval jí k tomu izraelský premiér Benjamin Netanjahu, podle nějž postoupila navzdory "ošklivé vlně antisemitismu".

Eden Golan nicméně musela na žádost organizátorů už dříve upravit svou skladbu, kterou původně nazvala October Rain, v překladu Říjnový déšť. Pořadatelé to v souvislosti s útokem z loňského října odmítli jako politicky zabarvené, což pravidla zakazují. Song se tak nyní jmenuje Hurricane.

V posledních dnech ve švédském Malmö, kde se Eurovize letos koná, protestovaly tisíce lidí. Byla mezi nimi také někdejší aktivistka v boji za klima Greta Thunberg.

Uplynulý čtvrtek demonstrovalo v tomto třetím největším švédském městě, kde žije i početná muslimská komunita, asi deset tisíc lidí. Těm se nelíbí, že se Izrael soutěže účastní, a žádají, aby byl bojkotován. "Nemyslím si, že by měl být Izrael součástí této akce, protože se dopouští zločinů proti lidskosti," cituje agentura AP jednoho z demonstrantů.

Protesty v Malmö pokračovaly v pátek a zřejmě budou vrcholit v době sobotního finále.

V sobotu ráno mezitím asi 40 aktivistů vniklo do budovy finské veřejnoprávní stanice YLE v Helsinkách a požadovalo stažení finského zástupce z finálového klání. Přinesli mimo jiné kartony s nápisy "Bojkotujte Eurovizi" či "Zastavte genocidu", jak někteří označují postup izraelské vlády vůči Palestincům v Gaze.

Video: Joost Klein zpívá Europapa