Jak Trumpova vláda rozdělovala rodiny uprchlíků. Film natočil držitel Oscara

Jedním z nejspornějších odkazů amerického prezidenta Donalda Trumpa, rozdělování rodin uprchlíků na hranici s Mexikem, se zabývá nový film Errola Morrise. Oscarový dokumentarista jej tento týden představil na benátském festivalu.

Dokumentární film Separated obsahuje i hranou část. Na příběhu chlapce odtrženého od matky ukazuje, co zažívají uprchlíci cestou do USA. | Foto: Moxie Pictures

Snímek nazvaný Separated přibližuje, jak Trumpova vláda v tichosti zpřísnila postup proti přistěhovalcům bez dokladů a začala odebírat děti rodičům, kteří s nimi bez povolení vstoupili na území USA. Nejčastěji se jednalo o osoby z Guatemaly, Hondurasu či Salvadoru. Cílem opatření bylo odradit další běžence od cesty do USA.

"Nesouhlasil jsem s opravdu hodně rozhodnutími Trumpovy vlády, ale nikdy by mě nenapadlo, že součástí vládní politiky se stane ubližování dětem," řekl v Benátkách režisér filmu Errol Morris. "Zajímalo mě, co si ti lidé mysleli, že dělají, nebo čím to sami před sebou obhajovali. Když jsem na tohle téma natočil sérii rozhovorů, došlo mi, že nad tím nikdo nepřemýšlel, což je možná nejděsivější," dodává.

Nulovou toleranci vůči uprchlíkům začala Trumpova vláda uplatňovat na jaře 2018. Když tehdy úřady někoho zadržely na hranicích bez dokladů, poslaly dospělé do vazby.

Tam ale podle zákona nesměly jejich děti, které od nich tedy úředníci násilně odtrhli a poslali je do provizorních stanů či táborů. Vznikaly například v narychlo přebudovaných skladech nebo supermarketech.

Záběry dětí, jež jsou v místnostech odděleny klecemi a pletivem, vzbudily poprask v USA i ve světě. Tehdejší britská premiérka Theresa May vyjádřila hluboké znepokojení a kanadský premiér Justin Trudeau postup označil za nepřijatelný.

Trump nakonec v červnu 2018 couvnul a podepsal dekret, jímž rozdělování rodin zrušil. Nařídil také vrátit odebrané děti migrantům.

Film o kauze nyní vznikl podle čtyři roky staré knihy novináře Jacoba Soboroffa z televize NBC nazvané Separated: Inside an American Tragedy. Dokument dává dění do širších souvislostí.

Připomíná, že i předešlé republikánské a demokratické vlády v USA si nevěděly rady s ilegální migrací na americko-mexické hranici. "Migrace nebyla problémem jenom za Trumpovy vlády, Trump ji jenom posunul do naprosto hororových rozměrů. Musí existovat lepší způsob, jak si s tím poradit," řekl agentuře AP autor snímku Errol Morris.

Ten získal od americké vlády oficiální údaje, podle nichž bylo uprchlíkům odebráno minimálně 4227 dětí. Více než 1000 jich dosud žije odděleně. Ve filmu hovoří federální úředníci, kteří rozdělování rodin viděli zblízka. Snímek obsahuje také hranou část, ukazující na příběhu malého chlapce odtrženého od matky, co uprchlíci cestou do USA zažívají.

Ti, kdo kontroverzní praxi rozdělování rodin prosadili, tedy Trumpův poradce Stephen Miller a ministr spravedlnosti Jeff Sessions, interview filmařovi poskytnout odmítli, dodává britský deník Guardian.

Morris řekl agentuře AP, že chce snímek ukázat co nejvíce lidem před listopadovými prezidentskými volbami v USA. "Pro mě je zásadní, aby se film dostal ven před volbami. Chci, aby ho co nejvíc lidí vidělo do té doby a doufám, že to může mít nějaký vliv na jejich rozhodování," hlásá filmař.

Donald Trump nedávno slíbil, že pokud listopadové volby vyhraje a znovu se stane americkým prezidentem, opatření na hranicích zpřísní. Nevyloučil ani možnost, že by opět nařídil rozdělovat rodiny uprchlíků.

Šestasedmdesátiletý autor filmu Errol Morris proslul dokumentem z roku 2003 nazvaným Mlha války, ve kterém zpovídal bývalého amerického ministra obrany Roberta McNamaru ohledně bombardování Tokia, kubánské krize či důsledků americké války ve Vietnamu. Snímek vynesl Morrisovi Oscara za nejlepší dokument.

Pozoruhodný byl i tím, že autor při natáčení vynalezl přístroj zvaný Interrotron. Ten promítá obraz tazatele i zpovídaného na čtecí zařízení s polopropustnými zrcadly umístěnými před objektivem kamery. Díky tomu Morris s respondentem neztrácí oční kontakt. Divák má přitom pocit, že se dotyčný celou dobu dívá do objektivu a mluví na něj.

Morris později natočil také oceňované dokumenty o irácké věznici Abú Ghrajb či americkém ministrovi obrany Donaldu Rumsfeldovi.

Zatím naposledy oscarový tvůrce dokončil dokumentární portrét spisovatele Johna le Carrého. Jeho novinku Separated nyní benátský festival uvádí mimo soutěž.

