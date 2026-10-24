Dürer, Tizian i tajemství královny. Praha otevřela výstavu o Anně Jagellonské

Byla manželkou Ferdinanda I., matkou patnácti dětí a jednou z důležitých postav přelomové éry českých dějin. Anna Jagellonská žila v době osmanské hrozby, náboženských sporů i rozkvětu renesance. Výstava v Praze ji představí nejen jako královnu, ale také jako ženu, která zasahovala do politiky a zanechala po sobě osobní dopisy i vzácné umělecké památky.
Když v roce 1526 padl český a uherský král Ludvík Jagellonský v bitvě u Moháče, otevřela se cesta na trůn Habsburkům. Jeho sestra Anna byla manželkou Ferdinanda I., který se následně stal českým a uherským králem. Jejich sňatek spojil dvě významné dynastie a pomohl utvářet podobu střední Evropy na další staletí.
Dochované dopisy odhalují i soukromou tvář královny. Anna a Ferdinand měli podle historiků vztah založený na vzájemné důvěře a respektu, což nebylo u dynastických sňatků 16. století samozřejmostí. Navzdory patnácti porodům Anna podnikala náročné cesty napříč Evropou a manžela doprovázela při výkonu vlády. Sama se přitom zapojovala do politických a správních záležitostí a podporovala umění.
Výstava Národní galerie Praha ve Valdštejnské jízdárně nabídne více než dvě stovky exponátů zapůjčených téměř z čtyřiceti institucí a soukromých sbírek v osmi evropských zemích. K největším lákadlům patří portrét mladé Anny od Hanse Malera a mramorová busta Markéty Rakouské od Conrata Meita, která byla donedávna považována za ztracenou.
Návštěvníci uvidí také osobní zápisník a pečetní prsten Ferdinanda I., podobizny královských dětí nebo monumentální Pražský oltář od Lucase Cranacha staršího. Výstava nabídne rovněž digitální rekonstrukci Pražského hradu z doby, kdy v něm královský pár žil, a vůbec poprvé v Česku představí druhé nejstarší známé vyobrazení Prahy, zachycující město ještě před požárem roku 1541.
Kdy a kde: Výstavu Anna Jagellonská (1503–1547). Královna na prahu nové doby můžete navštívit od 23. října 2026 do 28. března 2027 ve Valdštejnské jízdárně v Praze.
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