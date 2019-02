Držitelem hudební ceny Apollo za album roku je projekt Čáry života

Držitelem Ceny české hudební kritiky Apollo za rok 2018 se stal projekt Čáry života za album Stínítko. Za projektem stojí Jan Boroš. Cenu, jejíž součástí je odměna 60 tisíc korun od Ochranného svazu autorského a soška od Maxima Velčovského a Jana Jaroše, ve středu večer převzal v pražském Meetfactory. Udílení cen moderovala Nikola Mucha.

Boroš, jehož životní i hudební putování v předcházejících kapelách Tichonov, Wotienke a Fiordmoss vedlo Prahou i Berlínem, sbíral nápady ke své sólové desce několik let. Tu nakonec pojmenoval Stínítko a vydal pod jménem Čáry života na labelu Bumbum Satori.

"Čáry jsou deníček a každá písnička je o někom, koho znám nebo koho jsem potkal," uvedl autor, který pracuje s minimalistickými beaty a svérázným frázováním českých textů.

Další deska podle něho rozhodně nebude vznikat šest let, ale rychleji. "Chtěl bych navíc postavit regulérní kapelu, abychom už nemuseli hrát na playback. Snad se to povede už na podzim," sdělil v rozhovoru pro Radio Wave.

Hudební novináři prostřednictvím elektronického formuláře vybírali vítěze cen Apollo z desek, které v Česku vyšly vloni. Vedle Čar života získali nominaci Tomáš Palucha za nahrávku Čaro, Floex & Tom Hodge (A Portrait Of John Doe), Manon Meurt (MMXVIII), Povodí Ohře (Povodí Ohře), Pris (Naše večery) a WWW Neurobeat (Neutopíš se dvakrát v téže řece).

Během slavnostního udílení v pražské MeetFactory zahrálo živě po dvou skladbách pět ze sedmi nominovaných interpretů - Čáry života, Floex, Povodí Ohře, Tomáš Palucha a WWW Neurobeat.

Ceny české hudební kritiky Apollo se poprvé předávaly za rok 2011, tehdy uspěl písničkář a raper Bonus s deskou Náměstí míru. Albem roku 2012 se stalo The Escapist Borise Carloffa, o rok později si cenu převzali Bratři Orffové za nahrávku Šero.

Cenu za rok 2014 dostal Adrian T. Bell s albem Different World. Poté zvítězili Please The Trees s albem Carp. Předloni uspěl hudební producent Ondřej Holý vystupující pod jménem dné a jeho nahrávka s názvem These Semi Feelings, They Are Everywhere. Naposledy cenu získalo táborské duo Kalle za album Saffron Hills.

Vítězný projekt Čáry života byl také mezi nominovanými na cenu Vinyla. Hudební publicisté však 13. února udělili cenu eponymnímu albu kapely Povodí Ohře.