před 18 minutami

Šestkrát a dost. Mluvčí oblíbeného politického seriálu Domek z karet vysílaného na síti Netflix oznámil, že šestá sada, plánovaná na rok 2018, bude tou poslední. Hlavní roli prezidenta Franka Underwooda zde ztvárnil Kevin Spacey, jejž před několika dny obvinil ze sexuálního obtěžování herec Anthony Rapp. O konci seriálu se však podle mluvčího rozhodlo už před touto kauzou. Spacey byl také výkonným producentem celé série, inspirované románem Michaela Dobbse. Domek z karet je vlajkovou lodí Netflixu. Ačkoliv televize nezveřejňuje čísla sledovanosti, díky jeho popularitě mohly vzniknout další oblíbené série - Stranger Things, jež právě vstoupila do druhé sezony, nebo Orange is the New Black.

‘House of Cards’ Set to End With Season 6 https://t.co/WRahxjRlap — Variety (@Variety) October 30, 2017

autor: AFP

