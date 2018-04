Do Prahy přijíždí Joan Baezová. Žena, která se celý život stavěla na stranu slabších

27. 3. 2018

Americká písničkářka Joan Baezová se v sedmasedmdesáti letech vydala na poslední turné, pojmenované Fare Thee Well. Na koncertě v pražském Kongresovém centru bude hrát 28. března písně z celé své šedesátileté kariéry, v plánu je ale i pár nových kousků. Před pár dny totiž vydala po téměř deseti letech nové album Whistle Down the Wind. Lístky na koncert jsou ještě k dispozici.

Na první poslech je slyšet, že na Whistle Down the Wind zpívá Joan Baezová níže položeným hlasem. Na síle výpovědi, zabalené do jemných folkcountryových aranží, to ale nic nemění.

Písně si Baezová oproti zvyku tentokrát nepsala sama, prý prostě neměla žádný nápad, který by se jí zamlouval. Se skladbami - řada z nich má politický podtext - tak přišli například Tom Waits, písničkář Josh Ritter anebo Anohni, kdysi Anthony Hegarty, která pro zpěvačku napsala skladbu Another World, založenou na znepokojivém zvuku bubnu.

"Potřebuju jiné místo, bude tam klid? Potřebuju jiný svět, tenhle už je skoro pryč," vypráví tu Baezová. Není těžké si představit, jak tuto píseň zpívá svým vysokým naléhavým hlasem samotná Anohni.

Politika byla součástí života Joan Baezové. Zpěvačka patřila k přátelům Václava Havla, vždy se stavěla na stranu slabších a znevýhodněných.

Legendární je například vystoupení dvaadvacetileté Baezové u Lincolnova památníku ve Washingtonu na podporu rovnoprávnosti Afroameričanů. Hudebnice tam před třísettisícovým davem zpívala neoficiální lidskoprávní hymnu, původně gospelovou skladbu We Shall Overcome. V České republice ji pod názvem Jednou budem dál proslavil Spirituál kvintet.

Na přístupu Baezové se nezměnilo nic ani loni, kdy byla uvedena do rock’n'rollové síně slávy. V děkovné řeči místo vzpomínek na dlouhou kariéru, do níž patří účast na největších světových festivalech, blízký vztah a spolupráce s Bobem Dylanem, hity Diamond and Rust, Amazing Grace či The Night They Drove Old Dixie Down, pětadvacet studiových alb nebo osm nominací na Grammy, mluvila o současné společnosti.

"Politická a kulturní realita dneška nám přináší spoustu práce. Tam, kde není místo pro empatii a lakota a touha po moci je víc než sdílení, musíme nastoupit my sami, naše energie," prohlásila.

Joan Baezová se narodila v New Yorku v roce 1941. Poprvé na sebe upozornila coby osmnáctiletá na folkovém festivalu v Newportu. O rok později vydala své první sólové eponymní album. Na začátku 60. let byla známou tváří folkové scény, vystupovala však také v rámci mnoha politických happeningů. V té době potkala pro její život klíčovou osobu, Boba Dylana, který znatelně ovlivnil její tvorbu v šedesátých letech.

Hudební podklad svých skladeb, který doposud tvořila jen její akustická kytara, rozšířila i o další doprovodné nástroje, což se odrazilo na desce Farewell, Angelina z roku 1965. O tři roky později vydala "zlaté" dvojalbum Dylanových skladeb Any Day Now.

V témže roce se provdala za Davida Harrise, protiválečného aktivistu, jenž byl odsouzen pro vyhýbání se nástupu do vojenské služby. I samotná Baezová se v šedesátých letech angažovala proti válce ve Vietnamu a v boji za lidská práva. S Harrisem Baezová žila do roku 1973, tehdejší alba jsou ovlivněná country, které měl její manžel rád.

"Česká stopa" Joan Baezové nezahrnuje jen přátelství s Václavem Havlem a dnes již legendární účast na Bratislavské lyře na jaře v roce 1989.

Roku 2013 nahrála hit Diamonds and Rust se skupinou Monkey Business na jejich desku Happiness of Postmodern Age. "Joan Baezová nám nazpívala party do tří písní tak úžasným způsobem, že jsme zcela zcepeněli. Je to velká osobnost a za to, že se zahodila s naším bezvýznamným souborem, jí patří velký dík," řekl tehdy frontman Matěj Ruppert.