Do Prahy přijede rocková básnířka Patti Smith, připomene své nejznámější album

Patti Smith svými poetickými texty posunula hranice toho, jak může vypadat rocková hudba. Příští rok se známá americká písničkářka a básnířka vrátí do Česka, aby tu s předstihem oslavila 50. výročí svého nejznámějšího alba Horses. S kvartetem vystoupí 19. července 2025 v pražském Foru Karlín.

Vstupenky za cenu od 1690 korun bude v sítích Ticketmaster a Ticketportal možné sehnat od této středy, informovala agentura Live Nation, která akci pořádá. Podle ní sedmasedmdesátiletou hudebnici doprovodí na kytaru její syn Jackson Smith, baskytaru a klávesy bude střídat Tony Shanahan a za bicí usedne Seb Rochford.

Patti Smith do Česka jezdí od poloviny 90. let minulého století, zatím naposledy v roce 2022 na stejném místě měla vyprodáno. "Představila průřez největšími hity. Věrně diváky vrátila do dob, kdy dřív otiskovala básně než zpívala," napsalo Aktuálně.cz o koncertu, na němž hudebnici doprovázel ještě její dlouholetý kytarista Lenny Kaye. Mimo jiné na něm recitovala Poznámku pod čarou ke Kvílení od beatnického básníka Allena Ginsberga, tedy dodatek k jeho rozsáhlé textové kompozici. "Vím, jak Prahu miloval a kolikrát se sem vrátil," zdůvodnila to.

Zdejší posluchači ji mají spojenou především s dnes již nežijícím písničkářem a emigrantem Ivanem Králem, se kterým spolupracovala. Stejně tak ale Patti Smith ještě za časů komunismu podporovala český disent, například když na obalu části nákladu svého alba Radio Ethiopia z roku 1976 vyzvala k propuštění tehdy vězněného nehrajícího člena Plastic People of The Universe Ivana Martina Jirouse.

"Obdivuji lidi v bývalém Československu, protože je hrozně těžké změnit kulturního ducha v zemi, která byla tak dlouho poznamenaná komunismem," řekla Patti Smith, když pak v roce 2014 navštívila festival Trutnoff.

Patti Smith se původně chtěla věnovat výtvarnému umění, divadlu nebo literatuře. Nakonec ale předčítání svých básní spojila s kytarovým doprovodem a koncem roku 1975 vydala debutové album Horses. Mělo mimořádný úspěch a dodnes bývá řazeno k nejvýznamnějším rockovým nahrávkám všech dob.

Již na desce Horses hrál na kytaru, baskytaru a s vokály pomáhal Ivan Král. Ten účinkoval také na následujících nahrávkách Radio Ethiopia, Easter, která obsahuje velký hit Because the Night, a Wave. Pro tuto desku Král zpěvačce napsal známou skladbu Dancing Barefoot.

Po roce 1980 si však Patti Smith dala dlouhou tvůrčí pauzu, začala se starat o domácnost a vychovávala dvě děti. Přestože roku 1988 přišla ještě s albem Dream of Life, znovu začala koncertovat až po 16 letech, v roce 1996, po smrti svého partnera.

Od té doby připravila ještě šest desek. Zatím poslední je Banga z roku 2012, nazvaná podle psa z románu Michaila Bulgakova Mistr a Markétka.

V posledních letech Patti Smith především píše. Začátkem roku 2010 vydala autobiografii Just Kids - Jsou to jen děti, za kterou obdržela významnou americkou literární cenu National Book Award, a později přidala ještě knihy M Train, Oddanost, Rok opice nebo Knihu dní. Všechny vyšly také v českém překladu.

Poslední titul byl inspirován autorčiným populárním profilem na sociální síti Instagram, kde ji sleduje 1,3 milionu lidí.

Video: Patti Smith zpívá Dancing Barefoot