Do Prahy přijede "mluvící hlava" David Byrne. Zazpívá na festivalu Metronome

Pražský festival Metronome, který se bude konat 22.-23. 6. 2018, se hlásí o post jedné z nejlépe obsazených hudebních akcí v České republice. Nově oznámil účast amerického zpěváka, kytaristy, skladatele a někdejšího frontmana kapely Talking Heads Davida Byrnea. Doplňuje již dříve oznámené The Chemical Brothers, Johna Calea, Toma Odella nebo Tata Bojs se speciálním setem ke třicátým narozeninám kapely.

David Byrne (65) se proslavil jako frontman kapely Talking Heads, která fungovala v letech 1974 až 1991 a kombinovala nejrůznější styly - punk rock, novou vlnu, pop i funk.

Na festivalu Metronome Byrne podle pořadatelů představí svou "nejambicióznější" show od dob natáčení alba a koncertního filmu Talking Heads Stop Making Sense z roku 1984.

Od konce 70. let točí Byrne své vlastní desky, rád také spolupracuje s dalšími umělci.

S Brianem Enem vydal elektronikou ovlivněná alba My Life In the Bush Ghosts a Everything That Happens Will Happen Today. V roce 1996 hrál na albu Walking on Locusts velšského hudebníka Johna Calea, jenž také vystoupí na Metronomu. Dobré recenze měla také artpopová spolupráce se skladatelkou, zpěvačkou a kytaristkou St. Vincent na pět let staré nahrávce Love This Giant. St. Vincent mimochodem letos vystoupí na trenčínské pohodě.

Poslední čistě sólové album, ovlivněné písničkářskými žánry i operou, vydal Byrne v roce 2004 pod názvem Grown Backwards. Kromě angličtiny na něm zpívá i francouzsky a italsky. Na rok 2018 oznámil novou desku.

David Byrne získal kromě hudební ceny Grammy i Oscara za hudbu k filmu Poslední císař z roku 1987.