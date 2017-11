Do Prahy míří zpěvačka Fever Ray, polovina švédského maskovaného dua The Knife

před 49 minutami

Video: Fever Ray / YouTube

Dobrá zpráva pro všechny fanoušky sourozeneckého elektronického dua The Knife, potažmo jeho poloviny, zpěvačky Fever Ray. Karin Elisabeth Dreijerová (42), jak zní její vlastní jméno, přijede 26. února 2018 do pražského Fora Karlín se svou v pořadí druhou sólovou deskou Plunge, která sklízí výborné recenze po celém světě. Fever Ray ráda pracuje s hudebními i vizuálními efekty: přes filtry si mění barvu hlasu, nosí masky, tělo i obličej si pomalovává barvami a její klipy vypadají jako krátké experimentální filmy. Vstupenky na koncert stojí 890 Kč plus poplatky, na místě pak tisíc korun.

