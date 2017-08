Do Prahy míří duo Phantogram. První nahrávky rozdávalo na ulici, teď zní z Hunger Games

před 6 minutami

Video: YouTube / Phantogram

Do Prahy míří na první tuzemský koncert newyorské elektronické duo Sarah Barthelová a Josh Carter alias Phantogram. V Paláci Akropolis vystoupí 22. srpna. Phantogram si rádi pohrávají s různými žánry, čerpají z rocku, popu, hip hopu i elektroniky. Vydali tři desky, úplně první nahrávky ale rozdávali zdarma na ulici. Carter kolemjdoucím říkal: „Jsou na tom dvě písničky, poslechněte si je, a když budete chtít, klidně to použijte jako podtácek.” O deset let později účinkovali Phantogram na největších světových festivalech, jako je Coachella či Lollapalooza. Jejich hudba se objevila v soundtracích k filmu Hunger Games nebo videohře FIFA 17, do svého pořadu si je pozval i Jimmy Fallon.

