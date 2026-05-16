„Do koncertního sálu bych je nedostal.“ Pražské jaro lákalo rodiny programem v parku

V pražských Riegrových sadech v úterý odstartoval celodenní Open Air program festivalu Pražské jaro 2026, který do parku přilákal rodiny s dětmi, náhodné kolemjdoucí i fanoušky klasické hudby. Aktuálně.cz přináší reportáž z odpoledne plného hudebních soutěží, workshopů i příprav na večerní zahajovací koncert.
Květnové počasí si v úterý 12. května s návštěvníky trochu pohrávalo a chovalo se spíš „aprílově“. Prudké slunce chvílemi střídaly mraky, nárazy větru a dešťové přeháňky, přesto v Riegrových sadech zůstávaly desítky lidí. „To dnešní počasí té vážné hudbě vlastně dává grády,“ popsala s úsměvem jedna z návštěvnic.
Někteří pamětníci sice vzpomínali na ročník před dvěma lety, který se konal na pražské Kampě za slunnějšího počasí, uvolněná nálada v „Riegráčích“ ale nakonec vyhrála.
Velkou část programu ostatně tvořily aktivity pro děti. V rámci pořadu Vlnohraní aneb Hudební zvěřinec se mladí návštěvníci seznamovali s klasickou hudbou hravou formou a podle rodičů si program užívali i díky šikovným moderátorkám a uvolněné atmosféře.
„Do zavřeného baráku lidi nenalákáš, ale tady jsou v parku, slyší hudbu a mohou volně přijít,“ popsal jeden z rodičů, který dorazil i se synem. Podle něj je právě otevřený prostor a možnost volného pohybu důvodem, proč jsou podobné akce přístupnější i pro děti a jejich rodiče.
Hravá edukace bavila i dospělé
Některé návštěvníky překvapilo, kolik nových informací si z programu odnesli i dospělí. Jedna z kolemjdoucích návštěvnic například ocenila část věnovanou hudebním nástrojům.
„Upřímně jsem třeba nevěděla, že na violoncellu se nacházejí rovnou tři zvířata. Teď už to mám naučené: kobylka, šnek a žabka na smyčci,“ uvedla s úsměvem. Atmosféru akce podle ní doplňovala „velmi uvolněná nálada“, při které se bavily děti i dospělí.
Velký zájem vzbudil také hudební AZ kvíz, během kterého si návštěvníci mohli poměřit znalosti s osobnostmi české hudební scény - například operním pěvcem Adamem Plachetkou nebo hudebním ředitelem Národního divadla Robertem Jindrou.
Otázky v kvízu však nebyly pro každého. „Já jsem skoro nic nevěděl, vlastně jen jednu otázku o Miloši Formanovi,“ smál se jeden z mladých návštěvníků, který v publiku fandil vítěznému „červenému stolečku“. Podle něj kvíz mířil spíše na hudební nadšence než na lidi s běžným všeobecným přehledem.
Expanze mimo Prahu
Umělecký ředitel a dramaturg festivalu Josef Třeštík by podle svých slov byl nejraději, kdyby akce přilákala i lidi, kteří původně přišli jen náhodou. „Že třeba šli kolem a zaujalo je to, co slyšeli nebo viděli, a zůstali tady,“ uvedl. Do budoucna chce festival podle něj rozšiřovat možnosti, jak klasickou hudbu dostat k širšímu publiku, a to i mimo Prahu.
Pro mnohé návštěvníky v parku se odpoledne stalo jen předkrmem. Řada z nich se netajila tím, že se chystají sledovat i přenos večerního zahajovacího koncertu, který festival tradičně otevírá.
Slováci vydřeli vítězství nad Norskem. Podržel je gólman Hlavaj
Hokejisté Slovenska vstoupili do hokejového MS vítězstvím nad Norskem 2:1. Vítězný gól dal ve 49. minutě za stavu 1:1 Marek Hrivík. Ve skupině A si Rakušané poradili s Velkou Británií 5:2.
Baxa kritizoval Klempířův zákon jako paskvil. „Sám jste paskvil,“ reagoval ministr
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice „obrovsky rychlá“. Klempíř to řekl v sobotní debatě televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy (ODS) je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit.
Lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Podezřelý z krádeže lebky sv. Zdislavy do vazby nepůjde
Soud v České Lípě v sobotu neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
Válka v Íránu postihla i japonské pochutiny. Obaly brambůrků ztratily svoji barvu
Válka na Blízkém východě ovlivňuje ekonomiku celého světa. Kromě globálního dopadu na pohonné hmoty nově postihla i japonskou značku slaného občerstvení. Společnost musela zavést změny v produkci obalů u svých brambůrků a jiných slaných pochutin.
„Děsivě dominantní.“ Češi upoutali na MS nástupem, taková pasáž tu ještě nebyla
Tým - s výjimkou Filipa Hronka - bez velkých hvězd a navrch neoblíbený soupeř. Logicky se objevily i obavy, jak čeští hokejisté úvod světového šampionátu zvládnou. Nástupem však skeptiky rychle umlčeli. Dojem udělali i v Dánsku.