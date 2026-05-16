Kultura

„Do koncertního sálu bych je nedostal.“ Pražské jaro lákalo rodiny programem v parku

Shromažďování návštěvníků Open Air programu v Riegrových sadech.
O občerstvení se staraly stánky s pivem a vínem, které doplňovaly neformální atmosféru festivalového dne v parku.
Děti spolu s rodiči sledovaly program Vlnohraní, který hravou formou přibližoval klasickou hudbu i těm nejmladším návštěvníkům.
Návštěvníci si mohli program užít i pohodlně. Mnozí sledovali dění ležící na sedacích vacích rozprostřených po trávníku.
Zahájení Open Air programu v Riegrových sadech.
V pražských Riegrových sadech v úterý odstartoval celodenní Open Air program festivalu Pražské jaro 2026, který do parku přilákal rodiny s dětmi, náhodné kolemjdoucí i fanoušky klasické hudby. Aktuálně.cz přináší reportáž z odpoledne plného hudebních soutěží, workshopů i příprav na večerní zahajovací koncert.

Květnové počasí si v úterý 12. května s návštěvníky trochu pohrávalo a chovalo se spíš „aprílově“. Prudké slunce chvílemi střídaly mraky, nárazy větru a dešťové přeháňky, přesto v Riegrových sadech zůstávaly desítky lidí. „To dnešní počasí té vážné hudbě vlastně dává grády,“ popsala s úsměvem jedna z návštěvnic.

Někteří pamětníci sice vzpomínali na ročník před dvěma lety, který se konal na pražské Kampě za slunnějšího počasí, uvolněná nálada v „Riegráčích“ ale nakonec vyhrála.

Velkou část programu ostatně tvořily aktivity pro děti. V rámci pořadu Vlnohraní aneb Hudební zvěřinec se mladí návštěvníci seznamovali s klasickou hudbou hravou formou a podle rodičů si program užívali i díky šikovným moderátorkám a uvolněné atmosféře.

„Do zavřeného baráku lidi nenalákáš, ale tady jsou v parku, slyší hudbu a mohou volně přijít,“ popsal jeden z rodičů, který dorazil i se synem. Podle něj je právě otevřený prostor a možnost volného pohybu důvodem, proč jsou podobné akce přístupnější i pro děti a jejich rodiče.

Hravá edukace bavila i dospělé

Některé návštěvníky překvapilo, kolik nových informací si z programu odnesli i dospělí. Jedna z kolemjdoucích návštěvnic například ocenila část věnovanou hudebním nástrojům.

„Upřímně jsem třeba nevěděla, že na violoncellu se nacházejí rovnou tři zvířata. Teď už to mám naučené: kobylka, šnek a žabka na smyčci,“ uvedla s úsměvem. Atmosféru akce podle ní doplňovala „velmi uvolněná nálada“, při které se bavily děti i dospělí.

Velký zájem vzbudil také hudební AZ kvíz, během kterého si návštěvníci mohli poměřit znalosti s osobnostmi české hudební scény - například operním pěvcem Adamem Plachetkou nebo hudebním ředitelem Národního divadla Robertem Jindrou.

Otázky v kvízu však nebyly pro každého. „Já jsem skoro nic nevěděl, vlastně jen jednu otázku o Miloši Formanovi,“ smál se jeden z mladých návštěvníků, který v publiku fandil vítěznému „červenému stolečku“. Podle něj kvíz mířil spíše na hudební nadšence než na lidi s běžným všeobecným přehledem.

Expanze mimo Prahu

Umělecký ředitel a dramaturg festivalu Josef Třeštík by podle svých slov byl nejraději, kdyby akce přilákala i lidi, kteří původně přišli jen náhodou. „Že třeba šli kolem a zaujalo je to, co slyšeli nebo viděli, a zůstali tady,“ uvedl. Do budoucna chce festival podle něj rozšiřovat možnosti, jak klasickou hudbu dostat k širšímu publiku, a to i mimo Prahu.

Pro mnohé návštěvníky v parku se odpoledne stalo jen předkrmem. Řada z nich se netajila tím, že se chystají sledovat i přenos večerního zahajovacího koncertu, který festival tradičně otevírá.

