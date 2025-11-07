Divadlo

Výsměch lidským zrůdám. Polívkovo divadlo uvede frašku Ztratili jsme Stalina

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Příběh boje o moc po smrti sovětského diktátora je první novinkou brněnského Divadla Bolka Polívky v aktuální sezoně. Premiéra hry s názvem Ztratili jsme Stalina je naplánovaná na 7. listopadu. Inscenaci režíroval Roman Polák, jednotlivé postavy ztvární například Jan Kolařík, Michal Isteník nebo operní zpěvačka Linda Ballová.
Divadlo Bolka Polívky na svůj repertoár přidalo původně komiksovou grotesku o absurdním dění v Kremlu Ztratili jsme Stalina, která je známá i svým filmovým zpracováním.
Divadlo Bolka Polívky na svůj repertoár přidalo původně komiksovou grotesku o absurdním dění v Kremlu Ztratili jsme Stalina, která je známá i svým filmovým zpracováním. | Foto: Wlasta Laura

"Každé téma je možno chápat groteskně a komediálně, ale vtírá se do toho skutečnost, že za sebou mají (postavy) tolik krve a zmařených osudů. Smích to tedy není jen z radosti, ale i z hrůzy," řekl principál divadla Boleslav Polívka.

V roli Nikity Chruščova se budou střídat Isteník a Ctirad Götz. Lavrentije Beriju ztvární Kolařík. "Nebyl to člověk, ale monstrum," uvedl Kolařík a poukázal na množství Berijových obětí. "Na druhou stranu, v abecedě těchto bizarních oblud se jim můžeme alespoň vnitřně vysmát," řekl Kolařík.

Postavy i základ příběhu odpovídají historickým událostem, o přesné vylíčení skutečnosti však podle dramaturga Vladimíra Procházky v inscenaci nejde. "Hra je groteskní divadelní fraška. Řídí se svými vlastními zákony, a pochopitelně si historická fakta přizpůsobuje a zachází s nimi volně. Zároveň z nich však vychází. Podává ve svém výsledku jistou zprávu o určitém období dějin. Podává ji šíleně, groteskně, s brutální komediální nadsázkou. Svědčí ale svým způsobem o reálných skutečnostech, které takové byly," řekl.

Divadlo hru zařadilo na repertoár kvůli její aktuálnosti. "Ať chceme nebo ne, je ve vzduchu cítit, že jak jsou díry v ozonu, tak máme díry do demokracie. Nejde jen o společenské jevy, ale i o to, co se děje v nás. Málokdo se umí podívat do svého nitra a říct si, v čem je zárodek krutosti, jakési totality. Proto je dobré klást si tyto otázky a objevovat situace, ve kterých se to může stát," řekl Polívka.

Inscenace má premiéru v pátek 7. listopadu, tedy v den, kdy v roce 1917 vypukla bolševická revoluce, komunisty označovaná za Velkou říjnovou socialistickou revoluci (VŘSR). Podle slov tvůrců jde však spíše o náhodu. "Datum premiéry se muselo přizpůsobit možnostem herců, zkušební době a plánům divadla. Navíc si myslím, že mladé generaci výročí VŘSR, doba, kdy my jsme chodili do školy s rozsvícenými lampiony, nic neříká. Jsou ale lidé, kteří tvrdí, že nic není náhoda. Tak si vyberte," uvedl Procházka.

Hra je adaptací komiksového románu francouzských autorů Fabiena Nuryho a Thierryho Robina. Podle komiksu byl natočen i stejnojmenný film. Bolek Polívka v inscenaci neúčinkuje, ale představí se například v lednu 2026 v chystané hře Anděl v lihu, která bude věnována vzpomínce na herce Jiřího Pechu.

 
