Výsměch lidským zrůdám. Polívkovo divadlo uvede frašku Ztratili jsme Stalina

"Každé téma je možno chápat groteskně a komediálně, ale vtírá se do toho skutečnost, že za sebou mají (postavy) tolik krve a zmařených osudů. Smích to tedy není jen z radosti, ale i z hrůzy," řekl principál divadla Boleslav Polívka.
V roli Nikity Chruščova se budou střídat Isteník a Ctirad Götz. Lavrentije Beriju ztvární Kolařík. "Nebyl to člověk, ale monstrum," uvedl Kolařík a poukázal na množství Berijových obětí. "Na druhou stranu, v abecedě těchto bizarních oblud se jim můžeme alespoň vnitřně vysmát," řekl Kolařík.
Postavy i základ příběhu odpovídají historickým událostem, o přesné vylíčení skutečnosti však podle dramaturga Vladimíra Procházky v inscenaci nejde. "Hra je groteskní divadelní fraška. Řídí se svými vlastními zákony, a pochopitelně si historická fakta přizpůsobuje a zachází s nimi volně. Zároveň z nich však vychází. Podává ve svém výsledku jistou zprávu o určitém období dějin. Podává ji šíleně, groteskně, s brutální komediální nadsázkou. Svědčí ale svým způsobem o reálných skutečnostech, které takové byly," řekl.
Divadlo hru zařadilo na repertoár kvůli její aktuálnosti. "Ať chceme nebo ne, je ve vzduchu cítit, že jak jsou díry v ozonu, tak máme díry do demokracie. Nejde jen o společenské jevy, ale i o to, co se děje v nás. Málokdo se umí podívat do svého nitra a říct si, v čem je zárodek krutosti, jakési totality. Proto je dobré klást si tyto otázky a objevovat situace, ve kterých se to může stát," řekl Polívka.
Inscenace má premiéru v pátek 7. listopadu, tedy v den, kdy v roce 1917 vypukla bolševická revoluce, komunisty označovaná za Velkou říjnovou socialistickou revoluci (VŘSR). Podle slov tvůrců jde však spíše o náhodu. "Datum premiéry se muselo přizpůsobit možnostem herců, zkušební době a plánům divadla. Navíc si myslím, že mladé generaci výročí VŘSR, doba, kdy my jsme chodili do školy s rozsvícenými lampiony, nic neříká. Jsou ale lidé, kteří tvrdí, že nic není náhoda. Tak si vyberte," uvedl Procházka.
Hra je adaptací komiksového románu francouzských autorů Fabiena Nuryho a Thierryho Robina. Podle komiksu byl natočen i stejnojmenný film. Bolek Polívka v inscenaci neúčinkuje, ale představí se například v lednu 2026 v chystané hře Anděl v lihu, která bude věnována vzpomínce na herce Jiřího Pechu.