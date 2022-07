Zlý kritik pomlouvá Beethovena a Chopina. V kroměřížské zahradě ho zahrál Malkovich

Podzámecká zahrada v Kromeříži zažila hollywoodskou hvězdu. V úterý večer zde diváci pod širým nebem viděli divadelní představení s osmašedesátiletým americkým hercem Johnem Malkovichem. Ztvárnil zatrpklého hudebního kritika. Kroměříž byla jediným místem v Česku, kde hru nazvanou The Music Critic uvedl.

Autor textu, současný houslista a skladatel Alexej Igudesman, stvořil jízlivou kombinaci nejhorších hudebních kritik, které byly za poslední staletí napsány o největších dílech klasické hudby. Malkovich tak hrál zlého kritika, jenž věří, že hudba Beethovena, Chopina či Prokofjeva je únavná a ponurá.

Herec s inscenací nyní objíždí svět. Podmínky, které si kladl, podle Pavla Peška z pořádající agentury Vanity Club nebyly až tak složité. "Management je ze Švýcarska, měl o České republice přehled. A padla tam i nabídka zámku v Kroměříži, který se jim velice líbil, protože jej znají z Amadea a vědí, že je zapsaný na seznamu UNESCO. Pak už to šlo jednoduše," říká Pešek. Amadeus je oscarový film Miloše Formana z roku 1984.

Do Česka přicestoval Malkovich nakrátko, přiletěl do Vídně a pokračoval autem do Kroměříže. Autogramiádu ani jiné setkání s veřejností neuspořádal. Po představení přespí ve Zlínském kraji a vrátí se do Vídně, uvedl server Idnes.cz. "Nechci to zveličovat, ale pořád je mezi námi covid, který může člověka poslat do karantény. A vzhledem k tomu, že John Malkovich se všemi muzikanty jsou na turné, tak si tohle nemohou dovolit. Takže jakékoliv setkání s kýmkoliv bylo vyloučeno," vysvětluje Pešek. V pondělí testy po celém Česku odhalily 3771 osob s nově prokázaným onemocněním covid-19.

V zahradě, která je také památkou UNESCO, v minulých dnech kvůli představení i několika dalším kulturním vystoupením vyrostlo rozměrné pódium a tribuna s kapacitou zhruba 1500 míst. Vstupenky v cenách od 1590 do 3490 korun byly k dostání ještě v den akce. "Nenabízely se všechny sedačky, pouze výseč hlediště, aby lidé dobře viděli na jeviště," tvrdí Pešek.

Obecenstvo na začátku přivítalo Malkoviche a muzikanty potleskem, který v průběhu představení několikrát zopakovalo. Po hercových replikách, v nichž jeho postava kriticky hodnotí hudebníky přednesenou tvorbu světových skladatelů, z hlediště nezřídka zazníval smích.

Hra byla v Kroměříži uvedena anglicky s českými titulky. Podle ředitele Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Jiřího Uhlíře se představení stalo jedním z vrcholů letošní kulturní sezony na zámku. Dalším bylo sobotní vystoupení sólistky londýnského Královského baletu Natalie Osipovové.

Američan John Malkovich je uznávaným hercem, režisérem, divadelním výtvarníkem i producentem. Účinkoval ve více než 70 filmech, dvakrát byl nominován na Oscara. Na 44. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech získal Křišťálový glóbus za celoživotní přínos kinematografii.