Zemřela herečka Ivana Hloužková, držitelce dvou Cen Alfréda Radoka bylo 62 let

Dvakrát získala Cenu Alfréda Radoka a jednou Cenu divadelní kritiky. Ve věku 62 let zemřela herečka Ivana Hloužková, dlouholetá členka brněnského divadla Husa na provázku. Úmrtí potvrdila mluvčí souboru Nikol Hlávková.

S "Provázkem" spojila Hloužková prakticky celou hereckou kariéru, dostala zde okolo 150 rolí. Příležitostně natáčela také filmy a televizní pořady, účinkovala mimo jiné v seriálu Dobré ráno, Brno, který minulé týdny vysílala Česká televize. Ztvárnila v něm kostymérku Dádu.

"Herečka mnoha tváří, z nichž všechny dává do služeb divadla, i obdivuhodného nasazení," charakterizuje ji profil na webu divadla. "O tom, čím by byla, kdyby nebyla herečkou, nikdy nepřemýšlela. Když zrovna nehraje, chodí do divadla jako divák, leží dlouho ve vaně, lakuje si nehty a vaří jídla, která vyžadují čas," napsala o sobě.

Rodačka z Valtic vystudovala brněnskou konzervatoř a toužila po angažmá v Plzni, neboť tam měla babičku. Nakonec však zakotvila v brněnském Domě umění a stala se jedním z tahounů zdejšího uměleckého sdružení, z něhož se později stalo Divadlo Husa na provázku. Ceny Alfréda Radoka získala poprvé za roli Maryši v roce 1995, podruhé roku 2012 za zpodobnění fotografa Miroslava Tichého v inscenaci Tichý Tarzan. Obsazením ženy do role outsiderského tvůrce chtěli inscenátoři potlačit předsudek, že Tichý byl v jistém smyslu perverzní nebo úchylný, a naopak zdůraznit citlivost jako opomíjený rozměr jeho osobnosti, napsala agentura ČTK.

Cenu divadelní kritiky Hloužkové vynesla postava Emmy v inscenaci Strach jíst duši německého dramatika Rainera Wernera Fassbindera v brněnské Redutě. Ivana Hloužková také vloni převzala Cenu města Brna v kategorii dramatická umění.